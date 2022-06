Carrito, bolso, mesa o portasillas: dinos qué necesitas y te diremos en qué se convierte el invento más playero de Amazon

Disimularlo ante todo, que nadie nos confunda con uno... pero, aquí, en confianza: ¡todos tenemos alma de dominguero! Y más cuando se trata de ir a la playa. Y es que, aunque nos encanta estar en contacto con la arena, el salitre y el sol estival (¡siempre que nos hayamos protegido como es debido!), todos preferimos una jornada de playa en la que no falte de nada, desde la neverita cargada de bebida y fruta de temporada hasta una buena silla desde la que tomar en sol sin acabar con la playa dentro del bañador. Sin embargo, para conseguirlo (además de no perder de vista que podemos llegar a resultad invasivos a nuestros vecinos de toalla) hay que atajar un gran problema logístico: el despliegue de medios requiere de varios transportistas que ayuden a llevar todos los bártulos necesarios.

Eso sí, no hay que perder de vista que esta hazaña puede conllevar contracturas musculares, peleas familiares y la sudoración de toda la crema sola protectora. Y como desde 20deCompras no queremos que comencéis el verano así, hemos buscado posibles soluciones para que no renunciéis a nada... ¡y vaya si las hemos encontrado! En el catálogo de Amazon hemos dado con un todo en uno que nos va a solucionar este problema estival: es un carrito plegable con varias zonas de almacenaje que nos permite llevar tantos objetos como consideremos sin tener que hacer esfuerzo extra. ¿Quieres saber qué incluye y cómo sacarle partido?

Este carrito se puede emplear como mesa o para transportar nuestras pertenencias. Amazon

Siendo ahora mismo el modelo más vendido del catálogo de Amazon, este carrito nos permite cargar todo lo necesario con comodidad y con el mínimo esfuerzo. Y es que está diseñado para que podamos encajar las sillas de la playa y colocar la nevera para después arrastrarlo todo gracias a las ruedas inferiores. Pero, ¡hay más! El carrito de Aktive se convierte en pocas maniobras en una mesa baja con bolsita de almacenaje en la parte inferior para que, cuando llegue la hora de la comida, podamos hacerlo sobre una superficie rígida y sin que la arena se apodere de todos y cada uno de los alimentos.

