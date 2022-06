El Teatre del Raval de Castelló acull el Festival Folklòric que unirà dansa, música i tradició

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castelló i la Federació de Grups Folklòrics sumen forces aquest juny en el Festival Folklòric, que unirà dansa, música i tradició en cinc sessions en el Teatre del Raval des d'aquest divendres 10 fins al diumenge 19, amb entrada lliure per a la ciutadania.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha assenyalat que és una nova oportunitat de gaudir en directe dels balls i els sons més tradicionals i arrelats del territori, mantenint-los vius en la identitat i visibilitzant-los a ulls de totes i tots, "i sobretot, de les noves generacions".

L'Agrupació Folklòrica El Millars obrirà el festival aquest divendres a les 20.00 hores, recreant un bureo en el mes del Llosar de Vilafranca, on no hi havia una festa popular sense música ni ball, on acudia tot el veïnat. El dissabte, a les 19.00 hores, actuarà l'Associació Cultural Grup Ramell, que representarà també un bureo en els mas de les comarques del nord, amb cants i balls tradicionals fruit del treball de camp i d'investigació de l'associació durant més de 25 anys.

El diumenge, per a tancar el primer cap de setmana, l'Escola de Dansa Castelló mostrarà diferents balls de la província de Castelló i de València, com fandangos, boleros i jotes, amb un ambient inspirat en la calor de l'estiu en les alqueries valencianes i amb indumentària de treball d'aquesta època de l'any.

La segona part del cicle ho encapçala l'Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló, que presentarà sobre l'escenari del Raval el dissabte 18, a les 19.00 hores, el treball realitzat amb els alumnes de les cues infantils, juvenils i adultes amb música i ball tradicional.

El diumenge 19, a les 17.00 hores, per a la clausura de la cita, que es reprèn després de la pandèmia, actuarà l'Associació Grup de Danses El Forcat, que pretén homenatjar l'essència més marinera de Castelló amb una mostra folklòrica en què la dansa, la música i la indumentària no seran les úniques protagonistes.