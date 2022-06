Suso, de tentar a Rosario en 'La isla de las tentaciones' a confirmar que va a ser padre: "Siempre le buscas el fallo para no tenerlo"

Suso Olivares se ha hecho un hueco en el mundo de los influencers tras su paso por La isla de las tentaciones y conquistar a Rosario Matew. Aunque la decisión de ambos fue conocerse fuera del programa, la chispa del amor no se avivó entre ellos y cada uno decidió tomar su rumbo.

Ahora, el entrenador personal tiene una nueva ilusión: Paola López. Es una joven canaria que le ha conquistado el corazón y con la que, para sorpresa de ellos y de todos sus seguidores, va a tener un bebé.

Así lo anunciaba ella en su Instagram. "Vamos a ser papás. Después de mil sensaciones estas ocho semanas, he decidido que ya lo quiero compartir", son las palabras que escribe en la publicación donde comparte varias fotos en las que se ve las primeras ecografías, la prueba de embarazo y las lágrimas de emoción al enterarse de la noticia.

Asimismo, la pareja hizo un directo en esta red social para aclarar todas las dudas y contar cómo fue la experiencia de enterarse sobre tal acontecimiento. "No ha sido un embarazo buscado y aún no sabemos el sexo del bebé", aclaran.

Este descuido se dio a raíz de que la joven no se puso el anillo anticonceptivo a tiempo y mantuvieron relaciones sexuales sin protección.

"Me dio un mini infarto, me veo joven, pero tengo un trabajo estable, tenemos una buena situación económica, el apoyo de nuestras familias... Pero siempre le buscas el fallo para no tenerlo", confiesa ella cuando vio el positivo en la prueba de embarazo.

Eso sí, no se arrepienten de ello y el canario asegura estar muy contento desde el momento en que se enteraron de que iban a ser papás y, por preferir, quiere que el bebé sea niño.