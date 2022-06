Infermeria fa una crida a la societat a sumar-se a la manifestació del dia 18 per una Sanitat de qualitat

Així, la presidenta del Col·legi d'Infermeria de València (COENV), Laura Almudéver, ha iniciat el debat sobre la Radiografia de la Professió Infermera a Espanya després de la Pandèmia en aquest congrés assenyalant la covid ha demostrat dos coses: "La primera, que els infermers són imprescindibles en la nostra societat i la segona que la societat només s'acorda de la Infermeria quan es produeix un problema greu de salut pública", segons ha informat el CECOVA en un comunicat.

Així, ha assenyalat que la Infermeria ha exercint "un paper excepcional durant tota la pandèmia, demostrant la seua capacitat d'adaptació a aquesta nova situació i exercint com a verdader motor de canvi, planificant i liderant les contínues modificacions organitzatives que imposava el Covid-19 com la vacunació massiva)".

Per açò, ha demanat a la societat que es mobilitze en la manifestació del dia 18: "Crec que és una oportunitat, no només perquè les professionals reivindiquem tot allò que ens correspon professionalment per justícia, sinó perquè la societat demostre que ens dona suport i ens valora i que es mobilitzen aquestes persones que, durant les primeres setmanes de la pandèmia Covid-19, van eixir als balcons a aplaudir la tasca dels sanitaris mentre lluitàvem contra la incertesa d'un virus en eixe moment letal que va acabar amb la vida de moltes companyes i companys".

Almudéver ha apuntat que des dels col·legis de València, Alacant i Castelló s'han noliejat autobusos perquè les persones que ho desitgen puguen acudir a manifestar-se per a millorar la situació de la Infermeria i, per tant, millorar l'assistència sanitària a tota la població d'Espanya.

A més, ha apuntat que davant l'envelliment de la població i la cronicitat de les patologies "s'ha de potenciar l'Atenció Primària per a descongestionar l'Atenció Hospitalària, que també ha de ser impulsada per a evitar que s'aboque a un sistema farmacològic i potenciant a un sistema de cures".

En aquesta taula, moderada pel secretari general del Consell d'Infermeria, Diario Ayuso, el president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha indicat que "la saturació en Infermeria ha arribat un nivell màxim després de l'increment d'abandó i absentisme que ha patit la professió durant els anys de la pandèmia".

Tirado ha insistit que es tracta d'una situació que requereix una mobilització per a reivindicar una millora real del sector infermer". Per a evitar la degeneració a la qual està abocada la professió, Juan José Tirado ha exigit "un canvi de paradigma en el qual es reduïsca el gasto i eliminar el sistema medicalitzat, establint la infermera escolar i pensant en l'envelliment actiu". "Un nou model sociosanitari, amb centres àgils (residències de majors) i no ghettos d'ancians", ha reclamat.