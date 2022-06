Federico, al encontrarse con su cita en 'First Dates': "Las latinas son mucho más exigentes en la cama que las españolas"

Federico, a sus 59 años acudió a First Dates, el programa de citas de Cuatro, para encontrar "una pareja para disfrutar con ella de la vida".

Él se definió así: "Muy tranquilo y no me gustan los jaleos. Me ha costado mucho venir aquí porque soy un poco vergonzoso", contaba el hombre.

Y se notó, porque cuando le presentaron a María, una colombiana de 54 años afincada en Madrid, aseguró sentirse intimidado.

"Estoy un poco asustado", afirmaba al sentarse en la barra del restaurante del amor junto a María. "No me digas eso", respondía ella azorada.

"Pero es un susto agradable", ayudaba solícito el camarero Matías, mientras les preparaba unas bebidas para consiguieran romper el hielo.

"Las latinas son mucho más exigentes en la cama que las españolas", afirmaba después de la cita Federico, que enviudó muy joven y entre las relaciones que ha tenido tras eso estuvo una mujer latina.

"No te preocupes que aquí no mordemos", le decía María justo antes de ir a cenar a su mesa, tras lo cual parecieron conectar, hasta el punto de que en el espacio llamado Fotomatón él llegó a cogerla en volandas e incluso se dieron un pico.