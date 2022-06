Ucraïna.- Una delegació de Butxa presenta a València el projecte de reconstrucció sostenible de ciutats ucraïneses

Una delegació de l'Ajuntament de Butxa (Ucraïna) han visitat aquests dies la ciutat de València, on han presentat el projecte 'Irpin Reconstruction Summit 3.0' sobre la reconstrucció sostenible de ciutats ucraïneses i han exposat l'organització d'un campament per a xiquets els pares dels quals estan a la guerra, promogut per l'Associació de ciutats d'Ucraïna.