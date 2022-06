Tras levantar las medidas restrictivas para frenar el avance de la Covid-19 y conseguir controlar la transmisión del virus que ha mantenido en jaque a todo el planeta, ahora ha llegado la viruela del mono.

Los programas informativos han sustituido la información acerca de la propagación del coronavirus por los datos relacionados con la viruela. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha afirmado que ya han llegado a nuestro país las primeras vacunas contra el virus.

Sin embargo, el suero no se inoculará al total de población, sino que se hará de manera selectiva a aquellas personas más vulnerables. Tal como sucedió con las vacunas de la covid, en este caso tampoco son suficientes las dosis. "No hay suficientes, eso me suena", ha destacado Ana Terradillos cuando su compañero, Jano Mecha, ha comentado la falta de antídotos.

Así, el periodista ha explicado que las personas que recibirán esta vacuna serán aquellos que han estado en contacto directo con contagiados. Además, los que de pequeños recibieron la vacuna contra la viruela humana, solo tendrán que ponerse una dosis; mientras que aquellos que no lo hicieron, recibirán dos dosis con un intervalo de 28 días.

El matinal, además, ha comentado cuáles serán los efectos secundarios más comunes de esta vacuna. Así, sobresalen los dolores de cabeza, la hinchazón en la zona del pinchazo, náuseas o fatiga. Eso sí, los efectos no serán graves, por lo que el programa informativo de Telecinco ha destacado la necesidad de vacunarse.