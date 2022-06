El Rototom Sunsplash perfila una agenda d'activitats de "fort" compromís social

Amb 'feedback', diàleg, propostes constructives i compartides, idees en equip, sentit comú, escolta activa, acció, compromís social i dosi de creativitat en la cerca de solucions és com encara la seua 27ª edició el festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que se celebrarà a Benicàssim (Castelló) del 16 al 22 d'agost de 2022.

Amb aquestes ferramentes sobre la taula, la macrocita sociocultural vol donar resposta al lema que acompanya aquest aterratge després de dos anys d'aturada obligada per la crisi sanitària mundial. 'We must change the world' ('Hem de canviar el món') és l'eix sobre el qual aniran prenent forma les diferents activitats que integren un programa que va molt més enllà del musical, segons ha informat l'organització en un comunicat.

"En un context internacional convuls marcat per una pandèmia mundial que segueix deixant seqüeles sanitàries, socials i econòmiques; pels conflictes bèl·lics, amb el derivat de la invasió d'Ucraïna entre els més recents; per drames humanitaris com els quals pateix la població refugiada; o per la deriva climàtica posant en una situació cada vegada més complicada al planeta, calia fer un pas més, passar del 'voler' i optar per l''imperatiu' per a situar-nos en primera fila i promoure aquest canvi de rumb tan necessari", han explicat des de l'organització.

"Som part d'aquest projecte col·lectiu i el nostre compromís perquè funcione en igualtat, justícia i amb garanties de futur ha de ser una obligació ètica; es tracta de veure quin és el nostre paper en el món davant tots aquests desafiaments, i portar-ho a la pràctica", han matisat.

Tots aquestes qüestions, i els canals per a donar resposta i poder "canviar el món", s'articularan en les diferents àrees culturals que sustenten l'activitat en el recinte de concerts de Benicàssim, com el Fòrum Social, que anunciarà en breu la programació d'enguany; o els espais per a famílies com Magicomundo, que ultima ja l'anunci de les seues moltes novetats per a 2022.

SOSTENIBILITAT

També tindrà el seu reflex en la pròpia política de sostenibilitat del festival, un dels primers a Espanya a disposar del segell 'plastic free' en eliminar per complet l'ús de plàstic tant en el recinte com en l'acampada; o en els seus ja habituals accions de compromís social, que també enguany segueixen creixent i diversificant-se cap a nous àmbits, com el de la sobirania alimentària.

"El lema 'We must change the world' evidencia que Rototom Sunsplash segueix fidel a la seua filosofia, i que les milers de persones que ho fan possible no es conformen amb observar, sinó que necessiten actuar", ha detallat el seu director, Filippo Giunta.

El certamen posa fi a dos anys de silenci obligat amb un cartell que integren més de 80 artistes per a aquesta edició, "la del retrobament, que serà increïble", i en la qual -segons Guinta- esperen "no trair les expectatives d'un públic que ha confiat i ha sabut esperar".