Pantomima Full se desnuda para sacarle las vergüenzas al nudismo

No hay tendencia, afición o forma de pensamiento que esté libre de ser objeto de uno de los vídeos de Pantomima Full. En esta ocasión el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas ha abordado el tema del nudismo.

"Practico el naturismo como un ejercicio de libertad", dice para abrir el vídeo un Rober Bodegas desnudo, con sus partes pudendas pixeladas y a orillas de un exótico lago.

El nudismo es para ellos una "filosofía de verano". Es "muy sano porque te quita los complejos", dicen en el vídeo, en el que también bromean sobre el hecho de que todo el mundo debería entender esa forma de ver las cosas: "Te acepto si me aceptas", dice uno de los rótulos marca de la casa.

"Que no haya ropa implica que no hay clases", dice el personaje nudista interpretado por Bodegas, que usa ropa de la marca "United Asses Of Benetton".

"Es horrible estar moreno a trozos", dice el personaje desnudo mientras que un rótulo le replica: "Rechaza a la gente de bicolor".

Que hay muchos sitios donde hacer nudismo y que no hay que llevar un bañador mojado tras bañarse son otros de los argumentos, que se agotan "en la frase 2", según el dúo cómico.