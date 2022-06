La extraña confesión de Kim Kardashian sobre lo que le gusta que Pete Davidson le diga para encenderse sexualmente

Cuando se divorció de Kanye West, como ella misma declaraba recientemente, "solo estaba buscando sexo" con él. La empresaria Kim Kardashian lo tenía claro. No quería nada más. Y, sin embargo, como reza el meme, "vine buscando cobre y encontré oro": de esa búsqueda de algo esporádico ha surgido un amor real y una de las relaciones más mediáticas que hay hoy por hoy entre la jet set norteamericana.

Ello no quita que la más mediática de las Kardashian, de 41 años, haya dejado de pretender lo que estaba pretendiendo entonces, y es por eso que sus momentos más íntimos con el humorista del Saturday Night Live tienen que tener una buena carga de amor al prójimo. Para eso, primero tiene que excitarse. Y resulta que Davidson sabe unas palabras mágicas para que Kimberly se vuelva completamente loca por él.

Pero al decirlas como lo ha hecho en el último episodio de The Kardashians, su nuevo reality, ha dejado un tanto ojipláticos a sus seguidores. Porque a uno le pueden encender muchas cosas, pero que tu pareja te diga de salir a tomar un helado...

Porque sí, eso es precisamente lo que pone a cien a la socialité: su libido se pone por las nubes si su novio le propone salir a comer un ice cream. "Una vez, Pete va y me dice: 'Oye, nena, vamos a tomar algo de helado en Thrifty'", ha rememorado Kim Kardashian sobre una famosa cadena de heladerías.

"Y a partir de ahí es que no lo pude evitar y le contesté: 'Oh, Dios mío, ¡me acabas de poner cachondísima ahora mismo!'", ha reconocido la influencer, que sin llegar a especificar si fueron o no a por el helado, ha confesado entre risas nerviosas que "esa noche acabó siendo una de las mejores" de su vida.

En el mismo episodio, y para rebajar un poco el nivel de la conversación, Kim también ha reconocido que le encantan de su novio los niveles de bondad, cariño y generosidad que está constantemente exhibiendo con todas las personas a su alrededor.