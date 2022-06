Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, habla sobre su verdadera relación con el actor: "Él necesitaba mis abrazos"

Durante el juicio que ha enfrentado mediáticamente a Johnny Depp y Amber Heard, mucho se ha hablado de Camille Vasquez, la abogada del actor. Ya fuera por sus abrazos, por su trabajo o por su juventud, Vasquez ha sido una de las comidillas en las redes sociales. Ahora que ha acabado el enfrentamiento judicial -donde ambos han salido culpables de difamación- ha concedido una entrevista en la que ha hablado, por fin, de algo que le interesaba a los fans: su verdadera relación con Depp.

La letrada de 37 años, de origen latino, y que acaba de ser ascendida a socia del bufete de abogados en el que trabaja, Brown Rudnick, por su labor de defensa del intérprete de 59 años, ha hablado para el programa El Gordo y La Flaca, de la cadena Univisión, precisamente dirigida a la comunidad latina residente en Estados Unidos.

Una de las preguntas más esperadas por aquellas personas que han apoyado al protagonista de la saga Piratas del Caribe era si había algo entre ellos dos, debido a las muestras de cariño como abrazos, sonrisas, miradas y, sobre todo, un momento en el que la prensa que cubría el caso a las afueras del tribunal de Virginia le preguntó si estaban juntos y ella se limitó a reír y seguir su camino.

Ahora ha contestado que solo seguía las reglas. "No podía responder, la corte nos había ordenado que no diéramos entrevistas ni dijéramos nada. Es que no me dejaban", ha explicado Camille, que acto seguido ha pasado a explicar el porqué de su efusividad y sus muestras de cariño durante el proceso judicial, lo que quienes defendían a Amber veían como una estratagema para proyectar una imagen en redes de la buena relación de Depp con las mujeres, contrariamente a lo que decía la actriz de Aquaman.

"Sí, claro que sí lo abrazaba. Es mi amigo, pero ante todo es mi cliente, y él estaba pasando por algo bien difícil", ha matizado. "Yo quiero mucho a mis clientes y, además, soy hispana: a mí me gusta abrazar y tocar a la gente…", ha continuado, si bien ha incidido en que no ha habido anda más: "Besos no, pero sí le daba abrazos porque él los necesitaba".

Aún así, a Camille Vasquez le han preguntado si irá a ver a Depp a Bora Bora, algo que ha negado, aunque sí que se van a ver durante las vacaciones estivales. "Voy a estar este verano en Europa donde él también va a estar tocando, por lo que me dijo que, si quería, que fuera y le viera tocar", ha añadido.

Por último, la abogada ha aclarado que lo primero que hizo nada más acabar el juicio fue llamar a su familia, porque quería hablar con sus padres, y que estos estaban muy orgullosos de ella.