Anabel reconoce que está "más enganchada a Yulen que un azuelo a un pez" y Matamoros sentencia la relación

Telecinco emitió este jueves una nueva gala de Supervivientes 2022. En ella, Yulen Pereira pudo escuchar un intenso vídeo en el que Anabel Pantoja se mostraba destrozada ante sus dudas. Ocurrió después de que el esgrimista le dijera que tenía algunas inseguridades sobre lo que había entre ellos por Omar Sánchez, exmarido de la sevillana.

"Me ha jod***, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida", aseveró Pereira.

En las imágenes que ilustraron lo que pasó tras la conversación, Pantoja lloraba en compañía de Ana Luque, que intentaba quitarle hierro al asunto mientras que su amiga no paraba de decir que había notado distinto con ella al esgrimista y que se había dado cuenta de que estaba "más pillada por él que un anzuelo por un pez". Además, dijo que estaba dispuesta a ir a nado a buscarlo si hacía falta.

"Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así... también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me de un palo aquí", añadió desconsoladamente. Mientras escuchaba el vídeo, Yulen se llevó las manos a la cabeza.

Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó, reconoció que estaba impactado, pero que ya había arreglado las cosas con Anabel Pantoja. Entonces intervino Kiko Matamoros, que dejó claro que no creía que la pareja tuviese ningún futuro por la poca pasión que veía por parte del esgrimista. "No he visto menos pasión en mi vida. Después de tantas semanas separados, lo lógico sería que no pudieras evitar acercarte a tu pareja", expuso el colaborador de Sálvame.

Este se defendió diciendo que le gustaba hacer las cosas bien y despacio, y que estaba seguro de que todo iría bien con Anabel.

Tras una pausa publicitaria, esta apareció, de nuevo, devastada. En este caso, su mayor preocupación fue que se la estuviera percibiendo simplemente como alguien que intentaba tener algo con Yulen y reivindicó su valor como supervivientes. "Me he venido abajo porque quiero que se juzgue mi paso por aquí a parte de mi amistad especial con Yulen. Estoy cansada de que siempre me estén juzgando", reivindicó.