Esther se enfada con su cita en 'First dates': "Es un desgraciado por lo que me ha dicho"

Comenzar una cita preguntando la edad suele ser un error, y si encima se le pone más años de los que tiene, la otra persona, posiblemente, se enfade.

Eso fue lo que pasó entre Esther e Israel este jueves en First dates. El primero en llegar fue el barcelonés, que le comentó a Carlos Sobera los motivos por los que había ido al programa de Cuatro.

"Una señorita educada que me robe el corazón. No me gustan las chicas enteradas ni maleducada. Una señorita en la calle y luego en casa… ya hacemos la coña, pero con modales", afirmó.

Pero otro detalle sorprendió al presentador: "Me encantan los animales y que durante toda mi vida he votado a PACMA (partido animalista), pero que hace unos años que decidí empezar a votar a VOX".

No obstante, señaló que no le gustaba que el partido de Abascal defendiera la fiesta nacional porque "las corridas en la cama y los toros en el monte".

También reconoció que se fijaba mucho en la relación peso y altura de las mujeres, y al ver a Esther, confirmó que le gustaba: "Está fina, filipina", admitió.

Israel y Esther, en 'First dates'. MEDIASET

Eso sí, la velada comenzó a torcerse cuando Israel le preguntó la edad a la cartera. Ella le dijo que lo adivinara, y él le confesó que aparentaba unos 42, cuando en realidad Esther tenía 37.

"Me ha sentado bastante mal, un poquito mal...", señaló la barcelonesa, que también le dijo que fumaba, algo que tampoco era del gusto de Israel: "Fumar envejece".

Entonces Esther estalló: "La verdad es que es un desgraciado diciendo eso. Él aparenta 45 mínimo, y a mí me dice que tengo 42... pues no, lo siento", afirmó.

Israel y Esther, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, Israel admitió que era muy básico con las comidas y que hasta en las bodas se pedía el menú infantil. Además, no le gustó que los espaguetis que le sirvieron en el restaurante más famoso de la televisión estuvieran adornados.

"Es que tengo la sensación de que come lo mismo que mi hija y no me ha gustado demasiado. Encima me parece aburrido, no me hace ninguna gracia”, aseguró la comensal.

Ni las continuas bromas de Israel ni los rascas del amor que les dejaron las camareras consiguieron enderezar la cita que estaba destinada a fracasar desde el principio.

El barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con Esther porque "se me ha hecho muy corto y me gustaría conocerla un poquito más". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar: "Porque no tenemos nada que ver".