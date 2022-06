Tamara Falcó reconoce en 'El hormiguero' que su novio se aburre haciendo deporte con ella

La tertulia de actualidad de El hormiguero no puede faltar cada jueves, donde Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val comentan con Pablo Motos las noticias destacadas de la semana.

Tras la entrevista a Camilo (que presentó su nuevo single, Pegao) y la sección de Ciencia de Marron (donde crearon una piscina gigante con ocho millones de bolitas de hidrogel), el presentador destacó que Del Val se va a hacer las Américas con su novela.

Hemos creado una piscina gigante con 8 millones de bolitas de hidrogel #CamiloEH pic.twitter.com/qHTRRFwI29 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 9, 2022

"Voy a México y después a Bogotá, me voy a hacer promoción y estoy muy feliz", reconoció el escritor, que recibió las quejas de Nuria Roca por no llevarla al viaje: "Si no podías ir...", se justificó el colaborador.

Repaso a la actualidad

También trataron la situación con Argelia, donde Pardo opinó que "nos estamos complicando la vida los ciudadanos sin saber muy bien por qué. Esto viene del día en que Sánchez se levanta y decide cambiar la política exterior con Marruecos y Argelia, se ha cabreado".

"Estamos en un punto en que, si Argelia quiere, nos podemos hundir en la oscuridad", añadió la periodista. "Marruecos está chantajeando a Sánchez con alguna información que tiene. Es una especulación que Marruecos ha dicho específicamente", afirmó Del Val.

También hablaron de si Sánchez se presentará como candidato a las siguientes elecciones: "Tiene un escenario de aquí a la legislatura, algo negro, pero me parece que se va a presentar. Tampoco tiene a nadie detrás que pudiera hacerlo", aseguró el escritor.

La última noticia que trataron fue que el rey emérito no vendrá el fin de semana a España: "Hemos pasado de avisar al rey de que le iban a revisar a todo lo contrario", señaló Motos.

El polémico Juan del Val

Pero antes de irse a Colombia, Del Val dejó algunas perlas de sus polémicas opiniones, y una de ellas fue hacer deporte en pareja, algo que hizo que Falcó le respondiera: "Me estás mirando fijamente Juan", afirmó la hija de Isabel Preysler.

"¿Haces deporte con Íñigo -Onieva-?", le preguntó el presentador a su colaboradora. "Es que si no me llevo a mi pareja, seguramente no haría deporte", comentó entre risas.

"Te digo una cosa, o él o tú está mintiendo porque uno de los dos se aburre", señaló el escritor. "Íñigo se aburre un poco, pero le van subiendo las pesas cada vez más, después le ponen gomas y yo sigo en mi bosu, así que, todos felices", explicó Falcó.