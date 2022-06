Toni Cantó defiende en 'Todo es mentira' que la Oficina del Español no es un chiringuito: "El trabajo que se hace no solo son reuniones"

Hace ya más de un año que Toni Cantó dejó Ciudadanos y, tras esto, comenzó a recibir ofertas laborales. Finalmente, parece que aceptó la del PP para ser director de la Oficina del Español, pero también recibió la llamada de la televisión.

La Fábrica de la Tele, productora de Todo es mentira, hizo una propuesta al exactor para ser colaborador, algo que él mismo aceptó en directo frente a Risto Mejide. Sin embargo, no se cumplió y, poco después, fichó por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Aprovechando que ha lanzado su libro, Toni Cantó ha entrado en directo en el programa de Cuatro y ha pedido disculpas por su espantada: "Creo que es mi deber deciros que os debía unas disculpas desde hace un año. Debí haber entrado en tu programa para explicar ciertas cosas, no lo hice en su día".

"Simplemente, trasladarte esas disculpas atrasadas a ti a Marta [Flich] y al resto del equipo. Y espero que me las aceptéis", ha pedido el político. "Este tema está zanjado. Y no somos nada rencorosos", le ha contestado el presentador.

Toni Cantó pide perdón a todo el equipo de 'TEM': "Os debía unas disculpas desde hace un año"#TodoEsMentira9J

https://t.co/1R20rCaFTi — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 9, 2022

El director de la Oficina del Español ha explicado, además, que él solo ha pertenecido a dos "partidos de centro", UPyD y Ciudadanos, y ahora está invitado y trabajando como "independiente en el mejor lugar en el que se puede estar ahora en la política española".

"Yo creo que no hay un gobierno mejor en el que estar ahora mismo que el de Ayuso, que es el fenómeno político más importante que ha vivido este país en mucho tiempo", ha defendido.

Después, Risto Mejide le ha preguntado directamente por los datos que han aparecido en el Portal de Transparencia: "En el mes de junio solo tiene dos reuniones programadas, y eso que cobra 75.000 euros al año. ¿Esto no es un chiringuito?".

El exactor ha desmentido que esto sea así y, de hecho, ha mencionado algunas instituciones como el "Observatorio Global del Español" del equipo de Pedro Sánchez, otras organizaciones similares en Andalucía o Castilla y León y, también, a nivel global.

"Todo el mundo tiene, de una manera u otra, una Oficina del Español", ha sostenido. "Lo que estamos ahora es preparando la segunda fase de lo que llamamos 'El sueño de Madrid', un reconocimiento a todos los inmigrantes hispanos que han venido a la comunidad", ha enumerado, además de otros proyectos.

"En el portal de transparencia tú habrás visto las reuniones que habrá de esta semana, pero he tenido 6 o 7", ha defendido. "El trabajo que se hace en una oficina no solamente es el de las reuniones, como por ejemplo, tengo tres actos, me estoy dedicando a preparar estos proyectos".