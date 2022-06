La startup valenciana Zeleros guanya la competició del vertical Mobility & Smart Cities de South Summit 2022

El projecte d'origen valencià ha liderat el desenvolupament d'una proposta de Hyperloop, un sistema de transport terrestre que connecta nuclis urbans i logístics a una velocitat de 1000 quilòmetres per hora amb zero emissions directes, segons han informat responsables de la iniciativa en un comunicat.

En aquesta edició, South Summit ha estat coorganitzada per IE University i compta amb BBVA, Mutua Madrileña, AstraZeneca, Endesa, Wayra-Telefónica Innovation, Google for Startups i BStartup de Banc Sabadell com partners globals.

La trobada, considerada "líder per a l'emprenedoria i la innovació global", celebra enguany el seu desé aniversari. En aquest esdeveniment se citen, entre el 8 i el 10 de juny, startups, corporacions i inversors.

Sota el lema 'Decoding complexity (Descodificar la complexitat)', South Summit convida a tots els actors participants "a fer més accessibles els vertiginosos avanços en tecnologia al conjunt de l'ecosistema emprenedor i de la societat", han assenyalat des de l'organització.

Així mateix, han apuntat que entre el contingut més destacat d'aquesta indústria es pot veure en South Summit el panell sobre smart cities protagonitzat per Marcin Kurek, managing partner en Market One Capital; Pablo Fernández Vivanco, director d'Innovació i Producte en Openvia Mobility; i Fran Rodríguez, CRO (Chief Revenue Officer) en Net4things.

Tots han coincidit a assenyalar que en les futures smart cities el paper dels cotxes no serà fonamental a llarg termini, "doncs cada vegada més i més persones optaran per l'ús de vehicles de mobilitat personal com a patinets o el transport públic", segons les mateixes fonts. A més, han parlat de "la necessitat de crear una legislació que disminuïsca o impedisca l'accés de vehicles al centre de les ciutats, durament castigades per les emissions de gasos i soroll".

REGULAR I INNOVAR

D'altra banda, han comentat que també s'ha abordat el futur de la mobilitat -amb la participació de Sofia Benjumea, directora de Google for Startups per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica; Yasmine Fage, COO i cofundadora de Goggo Network, i Alfonso de los Ríos, cofundador de Nowports- i han exposat que s'ha apuntat que Europa s'està massa acostumat "a regular i, després, innovar", així com que la pandèmia "ha ajudat a incloure els sitemas tecnològics en la mobilitat de les ciutats".