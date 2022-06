les Fogueres presenten la revista 2022 "que investiga i rescata la història de les festes"

La publicació, editada per la Federació dels Fogueres de Sant Joan, s'ha donat a conéixer en un esdeveniment al que han acudit l'alcalde, Luis Barcala; el regidor de Festes, Manuel Jiménez, altres integrants de la corporació municipal, els Belleses del Foc, Marina Niceto i Valeria Gómez, i les seues respectives Dames d'Honor.

Barcala ha incidit que la cita amb la qual s'obri el volum, sota el missatge de 'Reinventar-se i ressorgir de nou en tota la seua plenitud', suposa "una declaració d'intencions del contingut de la publicació i de la filosofia amb la qual esperem les Fogueres 2022". El treball té més de 400 pàgines i l'edició és de 1.200 exemplars, detalla el consistori.

L'alcalde ha destacat la publicació com a imprescindible per a celebrar la festa oficial: "Entre tots, i després de dos anys, hem sabut mantindre viva la flama, com es demostra en aquest volum".

Com a presidenta de la federació, Toñi Martín-Zarco ha subratllat que "el personal de l'Arxiu no només s'implica a ajudar a les comissions, sinó que conserva i difon els seus llegats". Sobre la publicació, de la qual s'han editat 1.200 exemplars i que té més de 400 pàgines, ha ressaltat que "en ella es veu reflectit l'esforç, la il·lusió i el treball meticulós d'un grup humà implicat i compromès amb les Fogueres".

Quatre articles que componen la part literària de la publicació. 'Legado' és un conjunt de textos i imatges elaborat per l'equip humà de l'arxiu, compost per Susana Llorens, Santiago Linares, Víctor Rives, Mónica Bernabéu, Elvira Sánchez, Joaquín Vizueta i el redactor gràfic Ernesto Caparrós. Inclou esbossos, cartells, hemeroteca, bibliografia, programes de mà, fotografies i 'llibrets'.

'Llibrets durante generaciones' és original d'Agustín Medina i repassa la trajectòria del 'llibret' com a element indispensable per a investigar sobre la història i tot el que suposen les Fogueres.

'Una Palmera de nostalgia y esperanza', escrit per Luis Miguel Sánchez, relata com van ser les nits de la 'cremà' de 2019 i la de 2020, en la qual només es va poder disparar la palmera des del Benacantil.

La revista resumeix també, a manera de miscel·lània fotogràfica, els fets més significatius de les Fogueres, des de 2019 al certamen de Paelles 2022. Inclou el text del Pregó de 2019, que va pronunciar Asunción Martínez, directora del Grup Suez.

Inclou les fotografies de les belleas i dames d'honor, adultes i infantils, dels 89 districtes. "Si el 5 de juny van rebre un merescut homenatge en l'Espai Sèneca, en les pàgines d'aquest volum quedarà perenne eixe reconeixement per a la història de les Fogueres", ha manifestat el primer edil.

Les fotografies oficials de les Belleas del Foc adulta i infantil, Marina Niceto i Valeria Gómez, i de les seues Dames d'Honor figuren en les pàgines, així com els esbossos del conjunt de les fogueres adultes i infantils i les dos Fogueres Oficials: 'Ars Amandi' i 'La Terra en les millors mans', de Pedro Espadero i Sergio Gómez.