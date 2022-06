Pensionistes valencians es manifesten contra el projecte de Llei per al Foment dels Plans Privats d'Ocupació

Els manifestants, convocats per la Coordinadora Valenciana Defensa de les Pensions Públiques, adverteixen que cal parar aquesta llei perquè d'açò "depèn la sostenibilitat de les futures pensions, el manteniment del nostre actual sistema solidari de repartiment i que no siga substituït progressivament per sistemes de capitalització privades de pensions".

"Els que som pensionistes i aquells que ho seran en el futur hem d'estar atents als representants polítics que han suport a una Llei que, en el seu articulat actual, és una bomba de rellotgeria retardada en el sistema públic de pensions" ha postil·lat.