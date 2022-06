Mavi Mestre cessa Ferran Suay com a director de Política Lingüística de la UV després dels seus comentaris "masclistes"

Mestre, que ha qualificat així aquestes manifestacions en un comunicat, al que ha tingut accés Europa Press, ha defès que aquest comportament "no ha de produir-se en una universitat pública i democràtica com la nostra, que aposta per la igualtat". Suay exercia fins avui la direcció del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València.

Després de conéixer els continguts publicats per Suay, la rectora ha assenyalat que aquest "comportament masclista" és "totalment inacceptable no només en el govern universitari, sinó que no ha de produir-se en una universitat pública i democràtica com la nostra, que desenvolupa una gran aposta per la igualtat de les persones".

L'entitat acadèmica ha ressaltat que durant el mandat de Mestre s'ha produït un "important avanç" en les polítiques d'igualtat, així com en "la coordinació amb la Generalitat per al desenvolupament d'accions que afavorisquen la igualtat, la diversitat i la protecció de les dones".

Ferran Suay Lerma, professor titular del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València, va ser nomenat director del Servei de Llengües i Política Lingüística després de la reelecció de la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, el passat mes de març.

El seu nomenament, en el marc de "la renovació de diferents nivells directius" de la Universitat de València, es va produir sobre la base de la seua "dilatada trajectòria com a defensor del valencià i la diversitat lingüística, la seua participació en associacions internacionals i de defensa de la llengua i cultura valencianes, així com la seua activitat investigadora en aquest àmbit", assenyala l'entitat acadèmica.