Puig diu que la finalització de la N-232 a Morella beneficiarà al nord de la província de Castelló

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que la finalització de la N-232 al seu pas per Morella beneficiarà a la zona nord de la província, així com a la cohesió de la Comunitat Valenciana.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans després d'assistir a la presa de possessió d'Eva Alcón del seu càrrec com a rectora de la UJI en ser preguntat sobre aquest tema.

Segons ha dit Puig, aquesta carretera "és una vella reivindicació històrica de la província de Castelló". "El Port de Querol per a molta gent ha sigut una barrera quasi insalvable, i afortunadament se superarà".

El cap del Consell ha explicat que amb la finalització d'aquesta via serà més competitiva la parteix nord de la província, sobretot Peníscola, Vinaròs i Benicarló, "que es veuran molt beneficiats per aquesta carreteres, així com la cohesió de la Comunitat Valenciana", i ha afegit que també servirà per al desenvolupament de l'interior de Castelló.