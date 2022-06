L'Ajuntament de València aprova aquest divendres ajudes el lloguer per valor de quasi 2,4 milions d'euros

La regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, ha avançat que l'executiu local també aprovarà l'adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible i un conveni per a impulsar la recol·locació de persones usuàries dels programes d'ocupació, segons ha indicat el consistori en un comunicat.

Lozano ha assenyalat que des de 2016, quan la dotació de les ajudes al lloguer va ser d'1,2 milions d'euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa "s'ha anat incrementant de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a aquesta convocatòria".

A més, enguany s'incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per a poder sol·licitar l'ajuda, en passar de 600 a 700 euros, per a "anar adaptant la convocatòria a la realitat del mercat del lloguer d'habitatges".

Amb el muntant d'aquesta ajuda se sufraga el 40 per cent del lloguer anual de les famílies beneficiàries. Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s'ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit, s'ha d'estar empadronat o empadronada en el terme municipal de València, almenys amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s'ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s'ha de tindre la residència legal a Espanya.

Quant al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), també s'ha augmentat al mig punt respecte a l'any anterior.

No obstant açò, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65 per cent el llindar serà de 4 vegades l'Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65 per cent el llindar serà de 5 vegades l'Iprem.

Isabel Lozano ha ressaltat que aquestes ajudes "són verdaderament importants per a pal·liar el problema d'accés a la vivenda i completa de manera molt eficient tot l'esforç que s'està fent des del govern de Joan Ribó per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencialització dels nostres barris".

ADJUDICACIÓ D'HABITATGES

En aquesta línia, la Junta de Govern Local d'aquest divendres també aprovarà la cinquena adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible que s'ha realitzat des que al setembre de 2020 es van aprovar les bases per a regir l'accés a aquest tipus de lloguer en la ciutat de València. En aquesta ocasió, es tracta de tres vivendes situades en els carrers Aben Al Abbar, en el barri d'Albors, el Portal de Valldigna, en El Carme, i l'avinguda Pérez Galdós, en Arrancapins.

Segons l'acord, l'Ajuntament adjudicarà aquests tres habitatges a unitats familiars perquè siga el seu domicili habitual i permanent per un termini de temps determinat per la legislació vigent, amb l'objectiu de "facilitar l'accés a un habitatge digne a aquelles persones amb recursos econòmics insuficients per a poder aconseguir-ho en el mercat lliure".

Així, el total d'habitatges adjudicats amb contracte ascendeix a 34, de les quals 28 són de propietat municipal i sis són corresponents al Programa Reviure. El total de vivendes incorporades a través del programa Reviure són 11, de les quals sis estan ja adjudicades.

Finalment, a instàncies de la Regidoria de Servicis Social, la Junta de Govern també aprovarà un conveni de col·laboració que firmarà l'Ajuntament amb l'empresa Talent i Experiència SLU per a desenvolupar un conjunt d'accions que faciliten la recol·locació de persones usuàries dels programes d'ocupació.

"La firma d'aquest conveni ens permetrà poder inserir a persones amb importants dificultats per a poder accedir al mercat laboral donades les seues característiques de baixa formació i qualificació, i intentar que puguen obtindre un treball d'acord amb les seues necessitats", ha destacat Lozano.