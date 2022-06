Puig anuncia que la seu del Districte Digital a Castelló se situarà a l'UJI i rebrà una inversió de 6 milions

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Conselleria d'Innovació, l'UJI i la Societat de Projectes Temàtics han acordat que la seu de Districte Digital se situe a l'edifici Espaitec de l'UJI.

Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en l'acte de presa de possessió en el càrrec de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, al que també ha assistit la consellera d'Innovació, Universitats i Societat Digital, Josefina Bueno.

En el transcurs de l'acte, el president ha avançat que la seu a Castelló de Districte Digital serà la primera construïda fora d'Alacant i que rebrà una inversió de 6 milions d'euros. A més, ha subratllat que la seua ubicació en la UJI respon el compromís del Consell per "alinear la universitat amb la innovació per a millorar el capital humà i el teixit empresarial".

LIQUIDACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC

El cap del Consell ha assegurat que enguany, un abans del previst, la Generalitat liquidarà tot el deute històric amb el sistema universitari, per la qual cosa l'aportació autonòmica de 2022 ascendeix a 940 milions d'euros, xifra que suposa un 40 per cent més que la de 2014.

Així mateix, ha avançat la conclusió de l'informe de diagnòstic per al Pla Plurianual de Finançament, per la qual cosa ja s'està treballant en la redacció d'aquest pla l'aprovació del qual es preveu per a 2022 i la seua execució en 2023, amb la finalitat de seguir complint amb "les demandes legítimes de les universitats", ha afegit.

El cap del Consell ha coincidit amb la rectora a destacar el paper de la universitat en el foment de l'ensenyament de competències transversals i d'esperit crític, i ha assenyalat que l'universitat del segle XXI ha d'oferir una formació amb "vocació universal", en la qual tinguen especial protagonisme la "fraternitat com a actitud ètica i el feminisme com a eix d'igualtat".

Finalment, Ximo Puig ha felicitat a la rectora de l'UJI per la seua reelecció al capdavant de la universitat, que ha qualificat com a "signe d'un nou temps", alhora que ha destacat que tres universitats públiques valencianes compten actualment amb rectores i que el 58% de l'alumnat de l'UJI són dones, per la qual cosa ha assenyalat que "el progrés de la igualtat és imparable"