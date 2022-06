Mar Flores confirma que su ruptura con Elías Sacal es definitiva: "Toda la vida me voy a quedar sola"

Mar Flores anunció el pasado mes de abril su ruptura con Elías Sacal, empresario mexicano con el que ha estado durante seis años en los que han tenido varias idas y venidas. Y es que, aunque han intentado acercar posturas, con una posible mudanza de él a Madrid para vivir cerca, parece que la ruptura es definitiva.

"Hasta que la vida no me ponga delante a una persona que me valore y que me deje ser yo, prefiero estar sola. Me gusta ser independiente, necesito trabajar y compartir el tiempo con mi familia", comentó anteriormente en Corazón, de La 1.

Pero ahora, ha confirmado a Europa Press que está "fenomenal" en esta nueva época, pero prefiere no hablar de amor porque le da "vergüenza": "Todo ese tema pareja lo dejamos aparte".

El reportero le ha comentado que, de vez en cuando, está bien estar soltera, pero ella ha asegurado que este estado es algo permanente. "¿Cómo que de vez en cuando? Ya toda la vida me voy a quedar sola", ha respondido.