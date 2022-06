Juan Marín aspira este 19-J a que la Junta se quede como está: con un Gobierno de coalición PP-Cs. "Lo que funciona no se toca", defiende. Aunque las encuestas auguran una caída importante de escaños, no pierde el optimismo y asegura que hay razones fundadas y sobradas para creer que Ciudadanos estará otra vez en el Gobierno andaluz.

Juan Antonio Marín Lozano Sanlúcar de Barrameda (1962) Marín fue empresario y comerciante antes de saltar a la política. Desde 2015 es diputado del Parlamento de Andalucía y desde 2018, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo. Ha sido, además, jugador, árbitro y entrenador de voleibol.

¿Qué ha aportado Cs desde el Gobierno estos cuatro años?Yo creo que le hemos devuelto la ilusión a los andaluces y no lo digo como frase hecha. Hemos acabado con la corrupción política en esta tierra, hemos bajado la presión fiscal, hemos simplificado la administración pública, hemos racionalizado el sector público, hemos sido capaces de destinar más dinero a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales. Y hemos activado las inversiones. Hoy Andalucía es la comunidad autónoma más atractiva para cualquier inversor, con proyectos de interés estratégico. Además, le hemos devuelto los autónomos a Andalucía: nunca había habido tantos. Todo eso se ha construido en plena pandemia. Hemos pasado de la Andalucía del subsidio a la Andalucía de los incentivos. Hoy el que quiere montar un negocio en Andalucía lo tiene más fácil que en ninguna otra comunidad autónoma y el que quiere venir tiene seguridad jurídica y estabilidad. Además, no ha habido bronca. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos absolutamente con todo el mundo, sean del color político que sea. Yo creo que eso es muy importante a la hora de que una comunidad autónoma como Andalucía hoy sea la envidia. Como coalición de Gobierno, ha sido un ejemplo para el conjunto de España. Si Ciudadanos no hubiera estado, evidentemente no habría sido así.

Tanto el presidente Moreno como usted en calidad de vicepresidente han destacado siempre la "buena sintonía" entre ambos.Hemos trabajado codo con codo desde el principio, desde el minuto uno, cuando nos decían que era imposible. Conseguimos poner en marcha 21 medidas antes de los 100 días de gobierno, fuimos capaces de aprobar dos presupuestos... Cosas como ésta no han sucedido nunca en Andalucía. ¿Por qué? Porque ha habido mucho compromiso y mucha lealtad entre Juanma y yo.

¿Por qué debería estar Ciudadanos en el próximo Gobierno andaluz?Porque lo hemos hecho muy bien y todas nuestras Consejerías han sido las que más han destacado. Hemos bajado el paro del 20% después de 14 años, crecemos más que la media nacional y europea, nuestra Educación jamás ha tenido tanta inversión y número de profesionales, equiparados además en salario a la media nacional. Hoy las políticas sociales son una realidad, las listas de dependencia se han reducido más del 57% y el turismo es el más competitivo de España y el que más crece. Pero sobre todo, Ciudadanos le ha devuelto Andalucía a los andaluces. No es ya de ningún partido ni nadie puede patrimonializarla.

Juan Marín, candidato de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta. Fernando Ruso

Como consejero de Turismo, ¿qué balance hace?La modificación legislativa más importante que se han hecho en el sector turístico ha sido en estos tres últimos años, cambiando la clasificación hotelera, con los decreto de viviendas con fines turísticos, los alojamientos turísticos. Todo eso, unido a un plan de acción real consensuado con los empresarios, ha hecho que hoy Andalucía sea la comunidad autónoma más competitiva turísticamente. Hemos vuelto a datos previos a la pandemia porque no podemos olvidar que hemos estado en una pandemia. Se ha hecho un trabajo magnífico y que hoy estamos disfrutando una recuperación económica del sector.

¿Qué propone su partido en materia económica para los próximos cuatro años?Está claro que en tres años no se puede cambiar una comunidad autónoma tras 40 años de régimen socialista y encima con una pandemia de por medio. Por lo tanto quedan muchas asignaturas pendientes y los andaluces ya saben lo que vamos a hacer: seguir bajando la presión fiscal (hoy Andalucía está entre las cinco comunidades más competitivas fiscalmente y veníamos del puesto 16), bajando los impuestos para que el dinero está en el bolsillo de la gente, se consuma más y al final se recaude más para dedicarlo a la política social, como hemos demostrado. Sobre todo, hemos llevado a cabo una administración mucho más eficaz, del siglo XXI. Hemos abierto las puertas de San Telmo, las puertas del Gobierno andaluz, a la sociedad civil. San Telmo estaba cerrado a cal y canto, solo podía entrar el que llevara el carnet del PSOE y ahora cualquiera llama, se le abre la puerta y se le atiende. Esa transformación que hacía falta es lo que hoy está permitiendo que haya complicidad entre empresarios, autónomos, emprendedores, profesores, sanitarios, toda la sociedad civil y el gobierno de Andalucía.

Usted se manifestó en contra del adelanto electoral. ¿Cree que ha perjudicado a su partido?No, en absoluto. Yo lo que creo es que perjudica a Andalucía. Estamos en el momento justo en el que están llegando los fondos europeos y los tenemos paralizados en un año de recuperación, y no sabemos cuándo los vamos a reactivar. Esa incertidumbre no es positiva. Por eso yo le pedí a Juanma Moreno que lo pensara bien y que una vez que hubiéramos desplegado todos esos recursos, pues a partir de ahí convocara, y que gane el mejor. En democracia siempre hay que estar preparado para las urnas, qué se lo digan a los de Madrid o Castilla y León. Pero evidentemente no era el momento y lo sigo pensando.

Las últimas encuestas coinciden en darle un máximo de tres escaños de los 21 actuales. Sin embargo, viene mostrando un gran optimismo durante toda la campaña.¡Si me daban cero escaños en 2015 y saque 9! ¡Y después, en 2018, me daban 11 y saqué 21! Nunca me han tratado bien las encuestas, pero me da igual porque la única que a mí me sirve es la del 19 de junio a las 20.00 de la tarde. Es una realidad que en las campañas nos va bien, así que yo estoy convencido de que vamos a sacar un resultado que nos va a permitir renovar el Gobierno, que los votos de Ciudadanos van a ser más decisivos que otros y más valioso porque son los que van a permitir que este Gobierno tenga continuidad. Andalucía funciona ahora con un Gobierno del PP y de Ciudadanos, y lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que darle precisamente el tiempo suficiente para culminar ese proyecto y poner a Andalucía en el carril del siglo XXI. ¡Cómo no voy a ser optimista si siempre le hemos dado la vuelta a las encuestas!

Edmundo Bal dice que las encuestas internas le dan más escaños, ¿cuántos?No lo sé. Yo sé que será lo suficiente para gobernar. Y además, es que estoy totalmente convencido de que va a ser así. Yo no soy como el señor Sánchez, que ha tirado la toalla en el Congreso de los Diputados cuando ha dicho que en Andalucía va a gobernar el PP con Vox. Supongo que Juan Espada tiene que estar dando botes de alegría.

Juan Marín repite como candidato en sus terceras elecciones. Fernando Ruso

Y si se cumple el escenario de las encuestas y el voto de Cs acaba mayoritariamente en el PP, ¿lo consideraría una injusticia hacia la aportación de Ciudadanos en el Gobierno andaluz?No, injusticia nunca. Los ciudadanos nunca se equivocan, nos podemos equivocar los políticos. Y probablemente yo me he dedicado más a la gestión que a la política, y Juanma y el PP se han dedicado más a la política que a la gestión. Lo único que me preocupa y me importa es si el trabajo que hemos hecho ha beneficiado a los andaluces, y de eso estoy totalmente seguro y orgulloso. Ahí están los datos. No me tengo que justificar para nada, hemos hecho un trabajo espectacular, magnífico. Si después en las urnas eso no se recompensa o sí, depende de los andaluces. Pero nadie me puede mirar a la cara diciéndome que no he hecho lo que dije que iba a hacer nadie.

Si saca uno o dos escaños, dice, pondrá el cargo a disposición del partido. ¿Se plantea en ese caso abandonaría también el partido y/o la política?En política, como todo en la vida, hay que tener dignidad y cuando los resultados no acompañan hay que felicitar al contrario. Y se acabó. No hay que rasgarse las vestiduras, hay mucha vida fuera de la política. Algunos piensan que esto es una profesión, pero no lo es. Mi profesión es ser empresario, comerciante, gerente de espacios comerciales; la política es una vocación de servicio público. Y si tú estás aquí y haces un buen trabajo y al final no puedes continuarlo, lo normal es que te vuelvas a tu vida y no ha pasado nada.

Si gana el PP y Moreno gobierna en solitario, ¿aceptaría un cargo como independiente?Si Ciudadanos no está en el Gobierno de la Junta de Andalucía porque no tengamos un buen resultado, no. Yo no voy a estar con ningún cargo en ningún gobierno donde no esté mi partido. Además, yo no voy a abandonar Ciudadanos, yo creo en este proyecto de centro liberal progresista. Claro que sí.

Desde que se anunciaron las elecciones, varios diputados de Cs han dejado el partido e incluso han pedido el voto para el PP. ¿Se ha sentido solo en esta campaña?¡Si no tengo ni un minuto libre! Como he dicho antes, en esta vida hay que tener dignidad para todo. No puedes estar cobrando cuatro años un sueldo de un partido y al día siguiente, cuando cesas, pues dices que eso no era lo que tú querías. Los que tienen otras aspiraciones tienen otros intereses, pero yo siempre digo lo mismo: el que quiera venir a este partido tiene la puerta abierta y el que se quiere marchar, gracias por los servicios prestados. No le guardo ningún rencor a nadie ni me molesto por eso. Yo sé dónde estoy y por qué estoy aquí. Los demás iban por otros intereses que no eran los de defender este proyecto político, y cuando han dejado de tener esa compensación pues sencillamente han buscado un refugio. Lo importante es mirarte al espejo por la mañana y reconocerte: mira, este soy yo, estos son mis principios y mis valores. Estoy convencido de que hay mucha gente que eso no lo puede hacer.

¿Cuáles son sus líneas rojas en caso de pactos post-electorales?Solo tengo un pacto posible y es con el PP para continuar el trabajo que hemos hecho hasta ahora y donde solamente estemos Juanma Moreno y yo. Si mañana tuviéramos que firmar un acuerdo, tardaríamos dos minutos en firmar y empezar a trabajar. Él lo sabe perfectamente, igual que yo lo sé. Sabemos lo que tenemos que hacer porque lo hemos estado haciendo juntos durante tres años y medio. Y es lo más fácil y lo que más le interesa a Andalucía. Ahora, si él quiere llegar a acuerdos con otra fuerza política que no cuenta conmigo.

El candidato de Cs fue comerciante antes de dedicarse a la política. Fernando Ruso

Esa "otra fuerza" podría ser Vox. ¿Qué supondría pasar de un pacto PP-Cs a uno PP-Vox?¡No lo quiero ni pensar! Significaría volver atrás mucho tiempo y comprobar cómo Vox utilizaría el Gobierno andaluz para conseguir dar un salto al Gobierno de España, que es algo que ha dicho la señora Olona y ha tenido que salir el señor Abascal a rectificarle. A mí, Inés Arrimadas no ha tenido que rectificarme en nada ni corregirme porque sabe que yo siempre voy a anteponer los intereses de Andalucía a los de mi propio partido.

Usted pactó con Susana Díaz en 2015. Ahora ni se plantea negociar con el PSOE-A. ¿Por qué?¿Pactar con qué PSOE? ¿Con el de Pedro Sánchez, que es el que tenemos en Andalucía? Ni muerto. Un PSOE que maltrata a Andalucía, que la pisotea. El PSOE de Sánchez lo que plantea en Andalucía es volver a imponer impuestos de Sucesiones, Donaciones, subir los impuestos... Independientemente de eso, Espadas no es capaz de reclamar absolutamente nada para esta tierra aunque luego llega el 28 de febrero y dicen que son más andalucistas que nadie. ¿Cómo voy a llegar a un acuerdo con ese PSOE que no condena todavía ni ha pedido perdón por la corrupción política? El mayor impuesto que han pagado los andaluces a lo largo de la historia de la democracia ha sido la corrupción del Partido Socialista. Además, el señor Espadas, desde que ha sido nombrado candidato, no se ha dignado hablar conmigo. ¿Por qué?

¿A nivel nacional, qué importancia tiene para Ciudadanos un buen resultado electoral y poder entrar en el Gobierno andaluz?Significa tener mucha más representatividad, más visibilidad y, sobre todo, poder poner en práctica las políticas que después plantearemos en el conjunto de España. Pero no podemos olvidar que no todo es el grupo parlamentario, no todo es un gobierno autonómico. Tenemos muchos ayuntamientos, más de 400 cargos en Andalucía, muchos alcaldes y muchos gobiernos también en coalición con el PP y con el PSOE en Andalucía y en el conjunto de España. Pero no cabe duda de que un buen resultado en Andalucía que nos lleve nuevamente a gobernar tiene una importancia para el proyecto muy relevante en este momento, y espero que seamos determinantes. De hecho, estoy convencido de que va a pasar así.

El año que viene, en condiciones normales, habrá elecciones generales. ¿Estará Inés Arrimadas peleando por ellas?No me cabe ninguna duda. Es nuestra presidenta y es nuestra candidata. Y espero que lo siga siendo.