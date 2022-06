El 22% dels refugiats ucraïnesos en busca de ocupació estan a la Comunitat Valenciana, segons un informe

Així ho reflecteix un informe realitzat per Connecting Visions, la consultora espanyola participada pel Banc Santander. L'estudi assenyala que les altres dos regions amb major concentració d'ucraïnesos en una posició activa de cerca d'ocupació són Madrid (35,33 %) i Catalunya (23,14 %). Aquesta distribució geogràfica guarda relació, expliquen, "amb la facilitat per a accedir a ajudes i servicis orientats a satisfer les necessitats d'aquest col·lectiu".

El treball, que ha pres com a mostra els primers 420 perfils d'ucraïnesos desplaçats a Espanya inscrits a la iniciativa 'Connectant Talent Ucraïnés', que posa en contacte a ucraïnesos en cerca d'ocupació amb empreses que desitgen col·laborar per a afavorir la inserció social del col·lectiu, revela que el 82,84 % d'aquests ciutadans són dones, en la seua majoria d'edats compreses entre els 26 i els 45 anys (58,45%), i amb qualificació.

Amb aquesta iniciativa, ja s'han tancat els primers contractes laborals. Un exemple d'açò és l'empresa Liquibox, dedicada al disseny i fabricació d'envasos bag-in-box, que ha incorporat a la seua plantilla a tres desplaçats ucraïnesos per a la seua planta de producció a Madrid. Precisament, amb la finalitat d'aconseguir la major integració d'aquestes persones, la companyia ha integrat en l'equip de treball a un operari ucraïnés que parla espanyol.

Els principals sectors d'activitat dels quals provenen en major proporció les dones ucraïneses en busca de ocupació en el nostre país són, per aquest ordre: Servicis (11,94 %), Educació i Ensenyament (10,70%), Distribució i Productes de Consum (7,21%) i Banca i Assegurances (5,97%). En contrast, els sectors predominants en el cas dels homes són Construcció (2,49%) i Transports (1,74%).

A l'hora de triar els departaments o àrees funcionals als quals preferentment optarien dins de les empreses d'acolliment, el 25,62% de les dones es decanta per Gestió i Management; el 22,64% per Atenció al Client; el 10,95% per Producció i el 9,45% per Comptabilitat i Finances.

AMB PERMÍS DE TREBALL

Els ucraïnesos que desitgen inscriure's en la plataforma de Connecting Visions per a trobar una ocupació a Espanya, ja siga a temps parcial, com freelancers o per projecte, han de disposar de permís de treball. Es tracta d'un requisit legal que el Govern d'Espanya està concedint en 24 hores i que permet obtindre autorització de residència i treball a Espanya durant el període d'1 any, prorrogable automàticament per un altre any.

"En Connecting Visions portem més de quatre anys connectant talent amb aquelles empreses que tenen reptes de negoci i necessiten del suport professional extern per a abordar-los. Pensem que tota aquesta experiència pot ser molt útil per a ajudar els ucraïnesos que estan buscant una nova oportunitat en el nostre país. Ens enfrontem a una situació humanitària excepcional i volem fer tot el possible per a ajudar aquestes persones a reconstruir les seues vides", declara Gonzaga Avello, cofundador i co-CEO de Connecting Visions.