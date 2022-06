Polémica en 'Got Talent' después de que participaran varios artistas conocidos, uno de los cuales recibió un 'pase dorado'

Muchos fans de la edición estadounidense de Got Talent en EE UU se quejaron en redes sociales de que dos personalidades famosas del mundo del espectáculo concursaran en igualdad de oportunidades que el resto de participantes anónimos.

Y es que en la última emisión del concurso se subieron al escenario el cantautor Drake Milligan, que ya compitió en American Idol en 2021 y que tiene ya una carrera musical con contrato con BBR Music Group.

Además, Milligan es actor, y ha interpretado a Elvis Presley en la serie Sun Records, además de aparecer en otras ficciones como Fox & Friends o Sidewalks Entertainment. Pasó a la siguiente fase gracias a cantar sobre el escenario Sounds Like Something I'd Do, una canción original que aparece en su disco de debut homónimo.

También actuó cantando la joven Madison Taylor Báez, que a sus once años es una joven actriz y cantante, habiendo actuado en Selena: La serie (2020) la bioserie original de Netflix sobre Selena Quintanilla.

Además, cantó el himno de EE UU en varios partidos de los LA Lakers, los Dodgers, los Rams, el Galaxy y los LA Kings, equipos de Los Ángeles en las ligas de béisbol, futbol americano, futbol soccer y hockey sobre hielo. La pequeña logró el pase dorado, por lo que irá directamente a la final.

Madison dijo que donaría el premio de 1 millón de dólares a la investigación contra el cáncer, pues a su padre le diagnosticaron cáncer de colon en etapa cuatro y lo ha tenido durante los últimos nueve años.

Sin embargo a muchos usuarios les pareció que el hecho de que personas famosas con una trayectoria y seguidores consursaran era un abuso para los artistas anónimos que se habían preparado y no contaban con ninguna ventaja.

"Lo siento, pero me siento mal por las personas que han estado esperando todo el maldito día para tratar de conseguir un pase dorado y una chica 'aleatoria' de la multitud lo consigue. No me entiendas mal, estoy desconsolado por su padre... pero aun así... qué injusto para los otros concursantes", decía uno de los internautas, en la línea general de los demás que criticaron la presencia de famosos en la competición.