El Govern transfereix els primers 50 milions del pla de recuperació per al turisme a la Generalitat

Així s'ha pronunciat aquest dijous en la inauguració del V Congrés Digital Tourist de Benidorm (Alacant), moments previs de realitzar també una visita a Altea. En l'esdeveniment han estat presents també el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón; l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, i el president de la patronal del sector de la indústria tecnològica digital a Espanya, Ametic, Pedro Mier.

"Els fons europeus no són una ambició ni una aspiració pendent de realitzar. Estan ja ací i seguiran arribant als projectes, nombrosos i de gran qualitat, que s'estan perfilant a la Comunitat", ha subratllat en un comunicat del Ministeri.

Igualment, ha assegurat que "d'antuvi, i de manera addicional als quasi 50 milions ja transferits, hem compromès altres 19 milions d'euros per a, d'una banda, millorar l'eficiència energètica dels allotjaments turístics de la regió i, per un altre, per a inversions en la rehabilitació de patrimoni històric d'ús turístic".

Valdés ha destacat que des de l'any 2020, el Govern d'Espanya ha mobilitzat inversions específiques per al turisme a la Comunitat Valenciana per un import total de 80 milions d'euros, una quantitat "que es veurà incrementada en els pròxims anys" segons se'n vagen desplegant la resta d'inversions del Pla de Modernització i Competitivitat del sector turístic, finançat amb un pressupost de 3.400 milions d'euros procedents dels fons Next Generation UE.

Igualment, s'ha referit també a altres convocatòries d'ajudes en marxa a les quals podran optar destinacions o empreses de la Comunitat Valenciana, com les ajudes per a la digitalització de les pimes turístiques i de les destinacions adherides a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents -amb una partida reservada a les destinacions del Camí de Santiago-, el termini del qual de presentació es troba actualment obert.

La convocatòria de 'última milla' compta amb un pressupost de 25 milions d'euros i pretén afavorir que les empreses turístiques incorporen al seu model de negoci soluciones tecnològiques que modernitzen la seua operativa i les facen més competitives. La convocatòria de destinacions DTI té un finançament d'11 milions d'euros.

A més, s'estan valorant en l'actualitat les propostes presentades a la convocatòria del programa d'Experiències Turisme Espanya, dotat en la seua primera anualitat d'una partida de 26 milions d'euros.

En la seua intervenció en el Digital Tourist de Benidorm, que aquest divendres clausurarà la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el secretari d'Estat ha indicat que se segueix avançant en el desenvolupament de la Plataforma Intel·ligent de Destinació, un projecte "ambiciós" que col·locarà Espanya en l'avantguarda de l'ús de la tecnologia aplicada al turisme.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat en la seua intervenció que "sense intel·ligència artificial no podrem competir, però sense humanisme no serem gens en el sector turístic" i ha defès que "la tecnologia més important del segle XXI és l'humanisme".

"És un valor que marca la diferència de la destinació Comunitat Valenciana". No obstant açò, ha remarcat la importància de la "descarbonització i la intel·ligència artificial en el sector", segons arreplega un comunicat de la Generalitat.

Al seu juí, "la intel·ligència turística no és una opció, no hi ha alternativa", i ha incidit que "la pandèmia ha elevat el voltatge i l'acceleració d'aquesta revolució en curs", que sens dubte comporta "una transformació de l'economia turística".

En aquest sentit, el secretari autonòmic ha posat l'accent que "més que mai hem de saber cap a on anem, quina classe de sector volem ser i quin model turístic volem construir". Així mateix, Colomer ha destacat els 103 Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) amb els quals compta ja la Comunitat Valenciana.