La Llei d'Igualtat amplia el permís de cures per als homes i prohibeix externalitzar la neteja en centres públics

Aquest són algunes de les mesures que inclou aquesta norma "pionera i ecofeminista" que naix per a aconseguir una "igualtat real" en la societat valenciana del segle XXI "que trenca no només la bretxa salarial, sinó amb mesures per a fomentar la incorporació de l'home a les cures".

Així, ho ha destacat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la presentació d'aquesta norma, que busca impulsar "un canvi real de paradigma i transformació feminista de la societat" mitjançant la incorporació tant de dones a professions tradicionalment masculinitzades com a través de la presència d'homes en espais majoritàriament feminitzats.

Oltra ha confiat que aquest avantprojecte, que inicia el procés d'audiència i informació pública, es puga aprovar en aquesta legislatura ja que naix del consens dels tres partits que sustenten al Botànic. "Farem tot el possible i, si no, s'aprovarà en la següent".

En eixe sentit, ha exposat que per a aconseguir aquesta transformació real s'han d'incloure mesures que no només afecten a les dones, sinó incloent també polítiques vinculades a les masculinades igualitàries: "Els homes han d'implicar-se en les polítiques de les cures, que en estar reservades a la dona han dificultat el seu avanç laboral, i per açò aquest projecte normatiu fomenta la discriminació positiva per a ells".

"No volem la meitat del pastís, sinó fer un de nou ja que a mesura que els homes s'incorporen a una activitat guanya en valor i s'incoporan a una professió es guanya en salari", ha reclamat.Per açò, la llei preveu posar fi a l'externalització dels servicis de neteja, alimentació i bugaderia dels centres sanitaris, educatius i de servicis socials de caràcter públic, uns sectors tradicionalment feminitzats i pitjor pagats.

"Igual d'important és un cirurgià com que el quiròfan estiga ben net i no pot ser que en l'Administració externalitze aquests servicis perquè una empresa es quede amb la plusvàlua", ha rebatut. Eixe procés serà gradual de manera que en els nous centres el personal d'aquests servicis serà ja funcionari i en la resta es marcarà un temps transitori per a revertir-los.

De la mateixa manera, les empreses o entitats del sector hoteler que externalitzen els servicis de cuina, neteja i bugaderia no podran participar en els procediments de contractació pública, ni rebre ajudes o subvencions públiques. Així mateix, la Generalitat es compromet a fomentar la millora de les condicions de salut laboral de les cambreres de pis, així com l'equipament de les habitacions d'hotel amb mobiliari que evite les malalties professionals en aquest col·lectiu.

Així mateix, es contempla aplicar una bonificació fiscal a les empreses que incloguen mesures de compensació positiva al gènere infrarepresentat, i en l'àmbit de la corresponsabilitat es proposa ampliar la universalitat a tota la xarxa de 0 a 3 anys, atenció extracurricular complementària en infantil i primària i la promoció de la provisió universal i pública de les cures a través del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

Així mateix, per a avançar cap a l'economia de les tres C s'avança en el reconeixement del treball domèstic i les cures. En aquest sentit, hi haurà incentius fiscals per a aquelles persones que contracten de forma indefinida a persones afiliades en el sistema especial d'empleades de llar i s'elaborarà una estratègia d'usos del temps i corresponsabilitat, i es premiarà en la contractació pública a les empreses que fomenten les jornades de 32 hores.

LLUITA CONTRA LA BRETXA SALARIAL

De la mateixa manera, aquest avantprojecte de llei persegueix lluitar contra la bretxa salarial. Per a açò, les empreses amb més de 50 persones treballadores que vullguen contractar amb l'Administració o rebre fons públics deuran publicar les seues taules salarials per gènere i edat.

A més, es fixa que el Consell i les llistes electorals valencianes hagen de ser paritàries per llei i s'estableix que, en el cas d'existir igualtat de capacitació, s'haurà de donar prioritat al sexe infrarrepresentado en aquells cossos, nivells i categories de l'Administració en els quals la seua representació siga inferior al 40%.

Les normes hauran de comptar totes amb un informe d'impacte de gènere, i la perspectiva de gènere estarà present en les polítiques de medi ambient, agricultura i vivenda. En concret, es considerarà l'habitatge com una ferramenta per a lluitar contra la feminització de la pobresa, "garantint a les dones el dret preferent en l'accés a els habitatges de promoció pública".

D'altra banda, en l'àmbit sanitari es garanteix la humanització de la gestació i el part, establint l'obligació d'informar a les dones de les diferents opcions de part; es garantirà l'acompanyament en aquells casos de mort natal i perinatal; així com el repartiment de productes de gestió menstrual en els col·legis.