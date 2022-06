Un jutge denega les mesures cautelaríssimes que demanaven la suspensió de les mascletaes de Fogueres en Estels (Alacant)

Sense entrar en el fons de l'assumpte, el jutge entén que no concorren els requisits d'especial urgència exigits per a l'adopció de mesures cautelaríssimes i acorda reconduir el procediment a cautelars, la qual cosa permet recaptar les al·legacions de la part demandada, en aquest cas l'Ajuntament, explica el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L'acte dona així un termini de 10 dies al consistori alacantí a fi que presente les seues al·legacions. Una vegada rebudes aquest, el jutge dictarà una nova resolució.

En l'acte, distribuït per l'alt tribunal valencià i consultat per Europa Press, el jutge argumenta que, encara que el tret pirotècnic tindrà lloc entre els dies 18 a 24 de juny de 2022, la sol·licitud de mesura cautelar "urgent" no es demana fins al 6 de juny, açò és "18 dies després del dictat de la resolució administrativa" per part de l'Ajuntament.

Afig que, en conseqüència, resulta atribuïble al propi procedir de la part actora la "generació" de la urgència, per la qual cosa no és d'apreciar la mateixa com a "element objectiu concurrent", sinó "creat" per la pròpia part, ja que, en el moment de la resolució administrativa "encara faltava un mes perquè es fera efectiva l'actuació a la qual la recurrent atribueix eventuals efectes danyosos".

GARANTIES PROCESSALS

I agrega: "Una circumstància que no pot justificar l'adopció d'una mesura sense audiència de la part contrària, amb vista a preservar totes les garanties processals".

"La part actora va poder i va deure acudir al procediment ordinari de mesura cautelars, que estableix el curt termini de 10 dies per a audiència i al·legacions de la part contrària, amb posterior dictat d'Acte resolutori de la peça, la qual cosa suposa la tramitació de la peça de mesures cautelars ordinària en la qual s'hauria garantit suficientment el dret de la recurrent a obtindre una decisió sobre la mesura cautelar interessada, però deixant fora de perill el tràmit d'audiència de la defensa de l'Administració amb vista a l'adopció d'una mesura cautelar en la qual, a més dels interessos expressats per la part recurrent, deuen també ponderar-se els interessos exposats per l'Administració demandada", assenyala el text.

Així mateix, exposa que de conformitat amb l'establit en la Llei Judicial del Contenciós Administratiu, en cas de no apreciar-se la concurrència de circumstàncies de "especial urgència", s'ordenarà latramitació de l'incident cautelar conforme a l'art 131, durant la qual els interessats no podran sol·licitar novament mesura alguna".