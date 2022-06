Puig creu que la suspensió de relacions amb Algèria no ha de suposar un problema directe per al sector ceràmic

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat que, en principi, es diu que la suspensió de les relacions amb Algèria no afectarà directament als contractes de gas ja previstos, per la qual cosa creu que tampoc hauria d'haver-hi cap tipus de problema directe per al sector ceràmic.

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després d'assistir a l'acte de presa de possessió del càrrec d'Eva Alcón com a rectora de l'UJI en ser preguntat sobre aquest tema.

"És evident és que estem vivint una crisi de preus que és molt negativa i el que cal fer és intentar accelerar al màxim tots els processos de renovació tecnològica, de transició a la descarbonització, que sabem que serà molt difícil en el sector tauleller i que cal fer una transició que puga ser assumible per un sector fonamental per a la nostra economia, i això és el que exigim a les autoritats europees", ha apuntat el cap del Consell.

Sobre aquest tema, Puig ha recordat que ja hi ha iniciatives "molt potents" de l'hidrogen verd i ha assenyalat que ara cal veure com la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya ajuden a transitar eixe procés.

"Nosaltres ho farem amb ajudes directes per a pal·liar en part l'efecte negatiu dels preus energètics quan ho autoritze la UE", ha apuntat el president, qui ha dit que és evident que és necessari que l'acord que s'ha produït a nivell d'Europa respecte a la Península Ibèrica també arribe a la indústria i no solament a l'electricitat.