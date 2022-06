Carla Barber muestra su cicatriz por la cesárea un mes después de haber dado a luz

Carla Barber, hace poco más de un mes, cumplió uno de sus grandes sueños, ser madre de su hijo Bastian, de quien se encuentra completamente enamorada tal y como muestra en su cuenta de Instagram.

El parto de la influencer fue programado por cesárea, ya que su hijo traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello. A pesar de ello, Carla se encuentra completamente feliz con su rápida recuperación física.

Dos días y medio tras dar a luz, la canaria subió unos vídeos a sus stories desde la cama del hospital en los que realizó estiramientos. La clásica rutina de ejercicios diarios que practica la experta en medicina estética, la retomó en tiempo récord.

Carla Barber realizando estiramientos en el hospital. INSTAGRAM

También compartió con su millón de seguidores el estado actual de su cicatriz: "Está superabajo, pegada casi al pubis. Queda escondida por debajo del bikini". Además señaló que, la inflamación que rodea la cicatriz "ha mejorado muchísimo".

Cicatriz de cesárea. INSTAGRAM

"No me duele nada de nada. Al principio tenía hipersensibilidad en la zona de la cicatriz, ya no", comentaba Carla esperanzada tras notar la mejoría en la zona. También aconsejó a sus seguidoras sobre como tratar la herida: "Tocarla mucho, masajearla e incluso cuando os duchéis, incidir en la zona con la esponja".