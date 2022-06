Els municipis de zones eòliques poden optar a 8,45 milions en ajudes

Contempla subvencions per a les localitats on es desenvolupa el pla, amb l'objectiu de contribuir a revitalitzar les zones d'interior. El termini per a presentar els projectes es perllongarà fins al 22 de juliol.

El fons es nodreix del cànon que els promotors eòlics realitzen a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la seua finalitat és que tots els municipis de la zona es vegen beneficiats i no solament en els quals s'han construït parcs eòlics, explica la Generalitat.

A la Comunitat hi ha 33 parcs eòlics en funcionament que aporten al sistema un total de 1.169 megavats. Estan repartits en nou zones situades a les províncies de Castelló i València.

A Castelló hi ha 16 parcs eòlics en funcionament procedents de les zones 1 ,2, 3 i 6, que aporten al sistema un potència elèctrica de 590 megavats. Els 14 parcs restants estan situats a València, en les zones 7, 8, 10, 11 i 12, i sumen una potència total de 579 megavats.

A través del fons, IVACE Energia subvenciona cada any els projectes presentats per les corporacions locals que suposen la millora les infraestructures rurals i de servicis. En el repartiment es prioritzen els municipis que no alberguen parcs però sí infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica que es genera en ells, com a línies i subestacions. Després, els que no alberguen parcs però siguen visibles des de la localitat.

En tercer lloc, els que sense albergar parcs sí tenen infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés i, finalment, els municipis que sí alberguen parcs i ja perceben ingressos per llicència d'activitats o impost de béns immobles.

Dins d'aquest apartat figuren els projectes de millora de camins rurals o de la xarxa viària rural d'accés pedanies, caserius o masies, així com els de electrificació rural en granges, alqueries i edificacions aïllades o qualsevol un altre que supose la millora de les infraestructures rurals.

També se subvencionen projectes d'energies renovables, tant construccions d'instal·lacions d'aprofitament d'aquest tipus d'energies com l'organització d'accions de divulgació, i els que incidisquen en una millora de les condiciones socio-econòmiques dels municipis.