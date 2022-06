La Xunta pide información sobre el derrumbe del viaducto en la A-6 y que las obras "se aceleren en la medida de lo posible"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hablado por teléfono con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para pedirle información sobre las causas del derrumbe de un tramo del viaducto de O Castro de la autovía A-6, que conecta la localidad leonesa de El Castro con el municipio lucense de Folgoso do Courel.

En esta llamada, producida el miércoles, el mandatario gallego también solicitó que las obras para restablecer el tráfico "se aceleren en la medida de lo posible", según ha trasladado a los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta de este jueves.

El derrumbe, producido el martes sin provocar daños personales, porque la carretera estaba cerrada al tráfico desde hacía un año, ha provocado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana corte también el carril que sí estaba operativo. Así, la circulación en este tramo está desviada de la A-6 a la N-VI.

En este contexto, el presidente de la Xunta recibió el miércoles la llamada del delegado del Gobierno, que le trasladó que "se siguen investigando" las causas de este incidente.

Del mismo modo, Rueda solicitó a Miñones que lo mantenga informado sobre las "previsiones de restablecimiento" de esta vía de comunicación "tan importante" para Galicia, dados los "meses turísticos" que se avecinan.

El objetivo: "Abrir cuanto antes"

Este mismo jueves, antes de las declaraciones del presidente de la Xunta, el delegado del Gobierno señaló que el objetivo principal es "abrir cuanto antes" el vial de doble sentido "con seguridad", pero que, mientras tanto, "se reforzará el servicio a través de nacional".

Asimismo, ha pedido "no especular" sobre las causas que provocaron el colapso y ha defendido las actuaciones llevadas a cabo en la vía, remarcando que, "gracias a los trabajos de inspección, se detectó la problemática".

"Si no se llega a hacer esa labor de mantenimiento, de investigación, no se habría detectado esa problemática existente en el cableado y, por tanto, ese otro problema que estaba más oculto. Debemos estar contentos de que sucediese cuando sucedió y de que no haya pérdidas de vidas", ha indicado el representante del Gobierno en Galicia.

El derrumbe en el viaducto de la A-6 carece de "antecedentes" en la historia de la red viaria española, según el director general de Carreteras, Javier Herrero, y pudo deberse a algún problema oculto en la estructura que habría pasado inadvertido en el proceso de revisión de la zona o que pudo desencadenarse como consecuencia de los trabajos de reparación que se desarrollan en ese tramo que conecta Lugo y León.