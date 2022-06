Oltra assenyala que la petició de Bravo d'una llei integral a Espanya per a abolir la prostitució és "de sentit comú"

Bravo va destacar ahir el "pas molt important" que va donar aquest dimarts el Congrés en admetre a tràmit la proposta del PSOE per a modificar el Codi Penal en matèria de proxenetisme, però va reclamar una llei integral per a abolir la prostitució perquè "no bastarà amb mesures sancionadores".

Sobre aquest tema, la vicepresidenta, en roda de premsa per a presentar l'avantprojecte de Llei d'Igualtat, ha comentat que demanar una llei integral contra la prostitució que incloga una reforma de la Llei d'Estrangeria és "de sentit comú" perquè "deixar les dones migrants en la situació de precarietat" a les quals els aboca aquesta norma és "impossible".