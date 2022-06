El bloqueo comercial con Argelia amenaza un negocio que mueve 7.000 millones y en el que España tiene saldo negativo

La congelación del comercio entre Argelia y España que el Gobierno argelino decretó a última hora del miércoles amenaza un negocio que movió algo más de 7.000 millones de euros en productos a ambos lados de la frontera en 2021. Pero en el que la balanza está claramente descompensada hacia el lado africano.

El año pasado, España importó bienes procedentes de Argelia valorados en 5.255 millones de euros, mientras que las exportaciones con destino al país africano ascendieron solo a 2.093 millones en comparación. Así lo reflejan los datos de comercio internacional que recopila el International Trade Center.

Aunque en términos de facturación Argelia es un socio comercial pequeño para España (apenas supone el 1% del valor de las importaciones nacionales), la naturaleza de los productos que vende lo hacen un país estratégico. El 91% de las importaciones de España desde Argelia son de productos energéticos, más concretamente de hidrocarburos y derivados.

"Argelia ha decidido proceder a la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que hasta ahora regía las relaciones de desarrollo entre ambos países". Con estas palabras anunciaba la Presidencia de la República de Argelia este miércoles que rompía el acuerdo con España. España y Argelia mantienen relaciones diplomáticas desde la independencia del país norteafricano, el 3 de julio de 1962. No obstante, no fue hasta el año 2002 cuando se creó un tratado entre ambos Estados que ahora se rompe, donde se regulaban múltiples ámbitos: desde el económico y financiero, hasta el de Defensa y seguridad. Carlos Palomino analiza la situación de España con Argelia tras la congelación del comercio.

El gas natural tiene un papel totalmente protagonista. El 97% del gas natural que importa España a través de gasoducto procede de la república argelina. Los ingresos que obtiene Argelia por sus ventas de gas natural a España (2.082 millones de euros) son casi equivalentes al valor de todas las ventas de procedencia española hacia el país africano.

Además, Argelia factura otros 830 millones por ventas de gas natural licuado (el 10% de lo que importa España), 389 millones en exportaciones de propano líquido (57% de las importaciones españolas) y 13 millones en butanos licuados. Aparte del gas, el petróleo y sus derivados también reportan pingües ingresos a Argelia, en concreto 1.664 millones de euros el año pasado. El 5% del crudo que importa España procede de Argelia (valorado en 931 millones).

Sin embargo, no está claro que la paralización del comercio vaya a interrumpir de golpe el flujo de gas hacia la península. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este jueves que la decisión de Argel vaya a afectar al gas. "Las empresas gasísticas nos dicen que el flujo está garantizado". "No es tan fácil romper contratos porque también está en juego la credibilidad y fiabilidad de Argelia frente a otros países", apunta Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School. No obstante, añade que el movimiento de Argelia supone "un grado más de tensión y escalamiento que no va a beneficiar a nadie en el corto plazo".

Más allá de los productos energéticos, Argelia es un suministrador clave para España en productos como los químicos y fertilizantes. Por ejemplo, el 80% de todo el amoniaco que importa España procede de Argelia, un negocio que movió 193,7 millones de euros en 2021. Además, España adquiere de Argelia el 33% de la urea (un fertilizante nitrogenado) que compra en el mercado internacional.

Lo que vende España: papel, aceite de soja y maquinaria

Desde la óptica de Argelia, España es un socio comercial algo más importante: el 6% de sus importaciones proceden del país. Sin embargo, las exportaciones españolas hacia Argelia están mucho más diversificadas. Los productos que más facturación generan son la venta de papel y sus derivados (204 millones), seguida del aceite de soja (166 millones de euros) y maquinaria (158 millones). También tienen un peso destacado las ventas de productos para uso en cerámica como esmaltes, polvo de vidrio o pigmentos.

Además, Argelia tiene una dependencia importante de ciertos productos españoles como animales vivos (la mitad de sus importaciones proceden de España), fertilizantes, materias primas vegetales y en partes y accesorios de determinadas armas.

El enfado de Argelia responde al inesperado giro en la política exterior española hacia Marruecos, un país con el que las relaciones comerciales son sustancialmente más lucrativas que con la vecina Argel. Para empezar, la balanza comercial entre ambos países es favorable a España. Desde la Península salieron en 2021 bienes por valor de 10.539 millones de euros hacia el reino marroquí, mientras que llegaron a España productos valorados en 8.099 millones de euros.