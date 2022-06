A María y a Lucía les ha costado encajar que sus hijos sientan una identidad sexual distinta a la suya. Pero lo que realmente les ha llevado al "desborde" es el rechazo que estos sufren en el colegio. "La gente es muy despectiva y hay mucho machismo", dice la primera, de Carabanchel; la segunda, de Villaverde, cuenta cómo su hija ha tenido que sufrir los "insultos desagradables y las amenazas". Es la experiencia similar que comparten estas mujeres con 20minutos, bajo el anonimato... y entre sollozos.

Sus hijos no son compañeros de pupitre, pero sí de consulta: han encontrado refugio en el programa de atención a familias LGTBI del Ayuntamiento de Madrid, que hace un año lanzó el área de Familias y comenzó su andadura en el mes de octubre. En este tiempo se ha atendido a 62 familias en el programa, de las que 32 se derivan de situaciones de acoso escolar (bullying). Es decir, la mitad de los problemas los genera el rechazo social en edades tempranas.

Como es el caso de María. "Mi hijo sufrió bullying en Primaria y no lo sabíamos. Cambió y se fue haciendo más introvertido". Cuando llegó a los oídos de los padres de este joven, que ahora tiene 19 años, le trasladaron a un colegio concertado y, además, le dieron un tratamiento psicológico durante tres años que "no le ayudaba". Tampoco le funcionó la Secundaria. Y fue en Bachillerato cuando el chico se abrió con sus padres. "Me dijo que no se había sentido aceptado con sus compañeros porque tenía ideas distintas". Con 16 años habló de que le gustaba "algo" de un chico.

- "¿El qué?", pregunta la madre.

- "Su complexión, sus brazos... he tenido ganas de tocar sus músculos", dice el hijo.

- "A veces uno admira a una persona del mismo sexo, pero no quiere decir que te guste, sino que lo quieres para ti", le contesta la madre.

Cuando finalizó Bachillerato, el chaval confesó que no se había sentido escuchado en casa. "No soy gay, pero tampoco lo sabré si no lo pruebo". Y así fue. "Después de eso me dijo que era no binario; luego que no le había disgustado, pero tampoco encantado". Ahora el joven se siente "bisexual con tendencia a las mujeres". Porque, lo cierto, es que ha salido con cuatro chicas y actualmente está con una. "Creo que mi hijo no ha nacido gay. No tiene pluma".

"Para mí es importante que se aclare porque mi hijo ha tenido desde una temprana edad mucho sufrimiento"

Pero el desconcierto le perseguía: encontró un vestido de cuero en sus cajones. "Le dije que debía definir su sexualidad porque no entendía nada. Para mí es importante que se aclare porque mi hijo ha tenido desde una temprana edad mucho sufrimiento. No quisiera que tenga otro sufrimiento en la vida. La gente es muy despectiva y hay machismo". Ese fue el día en que decidió buscar ayuda. Una amiga del PAU de Carabanchel le habló del nuevo programa municipal, también la psicóloga de su hija, que también sufre acoso escolar.

"Buscaba que me orientasen a cómo ayudar a mi hijo". A la primera sesión acudió sola: "Era un mar de llantos". Poco a poco, acabó la familia en la misma sala. Ya es la cuarta cita que comparten en familia. "Mi hijo se ha sentido muy cómodo, ha conectado con Sonia; y a mí me explica que la diversidad de mi hijo va a ir teniendo cambios". A raíz de la terapia, el chaval "está más feliz y tranquilo". María, por su parte, asume que le "costará" verlo de otra manera cuando haga esos cambios, si acaba hormonándose, por ejemplo.

El joven entra en casa y se pone al teléfono. "Las sesiones están siendo constructivas, porque mi familia no sabía cómo acercarse a mí. Nos ha servido como familia a acercarnos y aceptarnos". María está logrando ver la situación en positivo: "No me preocupa ahora su tendencia sexual, tendrá su momento para definirse. Para mí es más importante que sepa quién es, que busque ser feliz y anteponga sus valores, con la autoestima alta".

"Creía que tenía un hijo y lo que tengo es una hija"

Lucía, por su parte, "creía que tenía un hijo", pero lo que tiene es "una hija" de 13 años, que con tan solo ocho confesó "claramente" cómo se sentía. "Yo veía que pasaban cosas, pero no entendía qué era; pensaba que eran gustos poco normativos... nunca me había dado por pensar que fuera un problema de identidad. A los 8 años me dijo que era una niña, que se sentía una niña". En aquel momento, Lucía creyó que se acababa el mundo. "Tuve que gestionar algo que no esperaba en absoluto y pasamos unos meses complicados a nivel psicológico". Sin embargo, tras informarse se alegró de comprender por qué su hija estaba sufriendo.

"La mayoría de las veces es miedo a lo que vas a recibir de la sociedad por ser trans"

Automáticamente, utilizó su nombre nuevo [anónimo] y en el centro escolar empezó a vestir como una niña. También en sus círculos vitales empezó a ser tratada como tal. Y así prosiguió, sin problemas, hasta que llegaron los acosos. Con 12 años comenzó a recibir "amenazas e insultos por ser trans: no quería ni salir a la calle". Una situación que "desbordó" a su madre. No porque la niña fuera transexual, sino por el acoso que estaba recibiendo. Y así llegaron hasta Silvia, otra de las psicólogas del programa.

"Silvia le sabe dar las herramientas que yo no tengo". A su hija, que sufre desde entonces una gran inseguridad, le enseña a relativizar. "Me parece muy importante que haya servicios así porque la asistencia psicológica es muy cara y hay familias que no nos lo podemos permitir", explica sin dejar de llorar.

La gran apuesta de Lucía es que su hija aprenda a encajar "la posible hostilidad" de la sociedad por ser trans. "A veces, las familias no tenemos problemas, lo que llevas mal son los obstáculos que te encuentras: los insultos", dice esta madre que tiende a anticiparse a los problemas. "La mayoría de las veces viene por el miedo a lo que vas a recibir de la sociedad, por el hecho de ser trans".

Superadas la decena de sesiones con Silvia, la niña "está tranquila", y la experiencia de la madre está siendo "muy positiva y necesaria". De hecho, aún le da "ansiedad" pensar en el día en que le digan que se acaban las sesiones y "perder ese apoyo".

Psicóloga del programa: "Hay mucha diversofobia"

Sonia López es psicóloga y sexóloga en el CAF 7. Jorge París

¿Cuál es el perfil de paciente que más se repite?El groso de familias son padres preocupados por sus hijos adolescentes. Luego he tenido intervenciones de parejas homosexuales, pero el punto del conflicto no era la orientación, sino la comunicación, como en cualquier relación. Donde ahora estamos poniendo el foco es en familias que acompañamos para desmitificar sus creencias y entender la vivencia de sus hijos.

¿Qué encuentra una familia en su consulta?El objetivo del programa es ayudar a las familias que con temática LGTBI están transitando una situación conflictiva para superar, aceptar y acompañar esa diversidad en la identidad de género y en la orientación sexual. Si después, una persona trans quiere hacer el proceso de transición, les acompañamos la situación familiar, pero fuera de ahí les derivamos a recursos específicos.

¿Cuál es el proceso que suelen atravesar estas familias?Lo tengo representado como algo circular. Puede transitar o avanzar. Primero es 'no te entiendo', por lo que se trabaja la psicoeducación; segundo, 'me siento culpable, qué hecho mal'; y luego transitamos al miedo. No tiene que ser en ese orden, son como las etapas de un duelo. Se pueden saltar etapas o retroceder.

Si es acoso escolar, ¿se pone en contacto con el centro educativo?Si el colegio donde se ha hecho bullying pertenece al distrito con los que el CAF trabaja, puede solicitar al CAF una formación de sensibilización. Las actuaciones cuando hay un grupo de personas que han realizado acoso por temas de identificación sexual no se va a dar solo a ellas. Se aprovecha para hacer una sensibilización generalizada.

En este año se han realizado 248 intervenciones. ¿Es necesario reforzar el programa?Lo que se necesita es visibilizarlo. Es importante que los demás recursos nos conozcan para que nos deriven más casos. Me he encontrado hoy con personas que trabajan en el Ayuntamiento, no conocen el CAF.

Cómo acceder al programa

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con siete Centros de Apoyo a las Familias (CAF) donde se desarrolla este programa, que es uno más de todos los que desarrollan para todas las familias de Madrid en todas sus problemáticas. El acceso a los CAF es libre, es decir, no hace falta ir a través de los servicios sociales. Y el objetivo del programa de familias LGTBI era atender las situaciones particulares que puedan sufrir estas familias.

Puede ir a un CAF cualquier familia que necesite apoyo en la resolución de conflictos familiares. Y dentro del programa, las familias LGTBI que necesiten ese apoyo. Porque los CAF atienden a todas las familias en la resolución de sus conflictos. Y, por tanto, con este programa también específicamente a las familias LGTBI.

En ninguno de los CAF hay un profesional que desarrolle en exclusiva este programa, sino que han recibido formación en aspectos jurídicos, psicológicos y sociales para impulsar la atención concreta a familias LGTBI, así como conocimientos y estrategias básicas para la atención de menores y jóvenes LGTBI y sus familias. Esa formación a los profesionales se llevó a cabo a través de la colaboración de las entidades Cogam, Chrysallis y Galehi.

Semana del Orgullo

Durante la semana del Orgullo los CAF van a hacer actividades especiales para las familias LGTBI, entre las que destacan una mesa redonda y jornada de actividades para jóvenes, la realización de un juego interactivo tipo Trivial para las familias, charlas sobre diversidad, cineforum sobre LGTBI y actividades conjuntas con la entidad Galehi y los CAF.