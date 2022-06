Inspecció de Treball insta la contractació directa i indefinida de 150 repartidors de menjar i no a través d'ETT

Els contractes que s'havien formalitzat "no s'ajusten als supòsits permesos per l'article 6.2 de la Llei 14/1994 d'1 de juny per la qual es regulen les empreses de treball temporal puix que no estem davant relacions laborals temporals, que complisquen el que es disposa en l'article 15.1 de l'Estatut dels Treballadors, sinó davant llocs de treball de caràcter indefinit", argumenta.

L'organisme donava de termini fins al 31 de març per a dur a terme aquestes contractacions i, en una resolució datada el 25 de maig i consultada per Europa Press, assenyala que l'empresa ha procedit al compliment d'aquest requeriment.

La resolució que parteix d'una denúncia presentada per CNT València, que recalca, en un comunicat, que la Inspecció de Treball reconeix d'aquesta manera que la mercantil a València "establia contractes en frau de llei". "Ara no només està obligada a integrar en la seua plantilla principal a més de 150 treballadors, sinó a fer-ho de manera indefinida", apunten.

"Estem demostrant que la lluita sindical és efectiva per a dignificar i estabilitzar l'ocupació, i acabar amb intermediaris que la precaritzen més encara", afirma Antonio Ruiz, assessor jurídic del sindicat.

En la resolució, la Inspecció de Treball estableix, a més, que a partir d'ara s'aplique el conveni col·lectiu que correspon, ja que Just Eat a València s'estava acollint al d'oficines i despatxos de la Comunitat de Madrid. Així mateix, requereix que el compliment de les seues obligacions quant a vestuaris, oferint un d'específic per a les seues treballadores, i també la realització d'una avaluació de riscos psicosocials.

"TEMPORALITAT I INESTABILITAT"

El responsable del sector de riders de CNT València, Alejandro Cantón Vitoria, recalca: "Vivim impactats per la temporalitat i la inestabilitat. Tenim horaris partits que no ens permeten compaginar el nostre treball amb res més. Anem de dilluns a diumenge amb molts quilos carregats en una motxilla a l'esquena. I el conveni tampoc empara les condicions meteorològiques. Emocionalment, la nostra ocupació és difícil de gestionar".

En CNT confien a "asseure un precedent per a regularitzar de veres la situació de les persones que es dediquen al repartiment a domicili, atés que una recent modificació normativa va intentar regular la situació dels "falsos autònoms", però açò va significar el pas a la subcontractació mitjançant ETT.