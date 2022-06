La Unió de Llauradors preveu un descens del 35% en la pròxima campanya del caqui

Es tractaria d'una collita bastant curta, fins i tot més baixa que la passada que ja venia d'una forta reducció sobre les anteriors. Fins i tot assenyala que en alguna comarca productora com és la de la Vall d'Albaida el descens podria ser del 50% sobre una campanya normal.

Sobre aquest tema, l'organització agrària indica que en "aquest descens tan accentuat" de la producció de caqui a la Comunitat Valenciana intervenen diversos factors: Les gelades que han provocat la caiguda de moltes flors i fruits és una de les principals, però també l'abandó, cada vegada major, de camps en plena producció davant els baixos preus que perceben els agricultors.

De fet, segons les últimes dades disponibles, la quantitat de planta reproduïda de caqui el passat any pels vivers homologats s'ha reduït un 4% sobre l'anterior, i si ho comparem amb 2015, la reducció és de quasi el 80%.

Diferents operadors comercials, davant eixes previsions d'una collita molt inferior, intenten accelerar les compres de fruita en camp. Els primers preus oferits se situen en una mitjana d'entre 0,33/0,35 €/kg, només un 14% superiors als de la passada campanya per aquestes mateixes dates.

Per açò, la Unió aconsella als productors tindre prudència i no precipitar-se a l'hora de vendre, "doncs és encara molt ràpid i les cotitzacions oferides no s'ajusten a la realitat de la campanya. Cal esperar al fet que pugen els preus davant el gran minvament previst i no vendre precipitadament".

Aquesta situació de la campanya es remunta a les últimes setmanes del passat mes d'abril quan es van produir caigudes importants del caqui, a causa de causes climàtiques que han generat una sèrie de problemes amb l'actual sistema d'assegurances en la línia d'aquest cultiu.

Sobre aquest tema, LA UNIÓ recorda que el passat 22 d'abril es va reunir en camp el Grup de Treball del Segur del Caqui de la Comunitat Valenciana i ja es va comprovar in situ que els danys ocasionats serien elevats, fins i tot amb parcel·les amb el 100% perdut. No obstant açò, no tots eixos danys tindran cobertura del segur i únicament seran aquells que resulten de forma clara originats per les gelades.

AJUDES A CONSELLERIA I PROPOSTES A AGROSEGURO

En aquest sentit, LA UNIÓ ja ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que establisca una línia d'ajudes extraordinàries per a totes aquelles persones que tenint pòlissa d'assegurança en vigor per al pla 2021-2022, es quedaran sense indemnització per una roïna adequació del sistema assegurador actual.

De la mateixa manera, LA UNIÓ ha traslladat una sèrie de propostes a Agroseguro per a millorar la cobertura actual i evitar aquestes situacions en un futur. Aquestes mesures es basen en l'estudi per a avançar l'inici de les garanties de la resta d'adversitats climàtiques al 15 de febrer, de manera que a partir d'aquesta data totes elles tinguen cobertura i a més també treballar en un mòdul d'assegurament que cobrisca tots els riscos a nivell de parcel·la.

"Des de LA UNIÓ seguirem treballant perquè els productors de caqui vegen compensades les seues pèrdues. No pot ser que malgrat tindre un segur en vigor no vagen a rebre res", assenyala l'organització agrària.