Marta Peñate tiene una errática conversación con una iguana en 'Supervivientes': "Loca no, loquísima voy a salir de aquí"

La concursante Marta Peñate echa de menos a su compañera Desy, recientemente expulsada de Supervivientes, por lo que habla a menudo con una piedra con forma de oreja a la que ha llamado así, Desy.

Pero su soledad en Playa Paraíso no se palía con eso, así que no dudó en hablar con una iguana cuando el animal se acercó a su campamento en busca de comida, asomándose a la olla de los concursantes de Telecinco.

"¿Qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién te ha invitado al banquete?", decía la concursante a una indiferente iguana.

"¿Enserio? Estoy flipando tío, me han dejado aquí en la mierda absoluta…En mi vida pensé que me iba a encontrar con esto", decía desesperada y cariacontecida la joven.

"Tiene más hambre que yo colega. No desprecies la comida, que te doy. Eso, recógela. Loca no, loquísima voy a salir de aquí. Qué asco colega", hablaba en voz alta Peñate, tras lanzarle algo de fruta al reptil.

"No sé si me hace más caso Desy o las iguanas. Creo que ni Desy ni las iguanas me tienen respeto. Desy al menos es una oreja, alguien a quien le puedo contar cosas, comerle la bola, no te contesta, pero por lo menos le hablo", reflexionaba la concursante, entre el aburrimiento y la desesperación.

"Después de hablar con una piedra que se llama Desy y luego con iguanas lo próximo va a ser marcarme un Antonio Tejado: caerme de algún palo que vea por aquí y decir que estoy lesionada e irme para España", planeaba Marta Peñate, en relación con el colaborador de Telecinco, que en su edición se retiró alegando problemas de espalda que fueron poco creíbles.

"La experiencia que querrás repetir... cabrones. ¡A tomar por culo la experiencia!", decía ya divagando con humor la joven.