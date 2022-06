Les ITV demanen a les Corts un model "eficient i menys costós" en lloc de la reversió directa

Al seu juí, aquest decret manca del caràcter d'urgència i és necessari un model de gestió que garantisca l'eficiència del servici i no implique un major cost per als contribuents. "Les raons exposades per a justificar el canvi de model de gestió, apel·lant a la urgència, són clarament inconsistents", subratlla AECOVA en un comunicat.

L'entitat, que representa a les empreses concessionàries dels set lots per a la gestió de les ITV a la Comunitat, afirma que el Consell era plenament coneixedor de la data en la qual finalitzen els contractes concessionals i que, per tant, "no es produeix cap circumstància imprevisible que explique el procediment legislatiu d'urgència".

També destaca que les reunions amb els representants dels grups en Les Corts han servit per a mostrar alguns de les dades que la maneja en relació amb l'activitat de les ITV valencianes.

"Les concessionàries realitzen una tasca incontestable al capdavant de les inspeccions", recalca, i critica que el govern valencià es basa en unes xifres que "no s'ajusten a la realitat" per a donar suport a la reversió cap a "un model que redueix qualitat en el servici públic i té un manteniment exclusivament ideològic".

Per exemple, AECOVA fa referència a un cost de personal que supera els 44 milions d'euros anuals, informació que serveix de bestreta d'un informe que llançarà pròximament en contraposició a l'utilitzat pel Consell per a justificar la gestió directa del servici i que inclourà les dades proporcionades per totes les empreses que la integren.

Una altra de les peticions que ha traslladat als grups parlamentaris és la pròrroga de la gestió indirecta en compensació pels mesos en els quals, a causa de la crisi sanitària, les estacions d'ITV es van veure obligades a detindre la seua activitat. Entre març i maig de 2020, les entitats no van poder seguir exercint el seu treball amb normalitat i per açò volen perllongar els contractes més enllà del 31 de desembre, alguna cosa que contempla en el Reial decret-Llei 8/2020 de mesures urgents per a fer front a l'impacte de la COVID.

COL·LABORACIÓ I NO CONFRONTACIÓ

En general, el portaveu de l'associació, Francisco Llopis, ressalta que les trobades amb els grups han sigut "productives i positivees: "Tots els partits polítics amb representació s'han mostrat receptius davant les peticions. Mai hem advocat per una postura de confrontació, al contrari, tenim el convenciment que la millor solució passa per la col·laboració públic-privada".

AECOVA-ITV ha convidat a tots els representants parlamentaris a visitar les estacions d'ITV per a conéixer de primera mà l'"excel·lència" amb la qual brinden aquest servici públic a la Comunitat, "referència per a la resta de comunitats autònomes".