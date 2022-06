La 'ola enmascarada' de covid que mata aún a 50 personas diarias extraña a los especialistas: "Es raro fuera de temporada invernal"

Los datos indican que la séptima ola de coronavirus en España está decayendo ya. Pero esta afirmación habría que escribirla en condicional si la atribuimos a la población general, pues desde el mes de marzo solo se mide la incidencia de la covid entre las personas mayores de 60 años. Este factor ha llevado a los expertos a llamar a esta séptima ola "enmascarada". Mientras la transmisión continúa siendo similar a la sexta ola marcada por la muy contagiosa variante ómicron, la gravedad de los casos sigue descendiendo. Las muertes, por su parte, siguen siendo "muchísimas": entre 34 y 57 al día en las últimas semanas, según los últimos datos de Sanidad (que podrían aumentar en próximas semanas).

La fatiga pandémica, la eliminación de las restricciones, la amplia cobertura de vacunación -o inmunidad por contagio- y las posteriores alertas en materia sanitaria a raíz de los casos de hepatitis de origen desconocido en menores o la viruela del mono han desviado la atención mediática a la pandemia, que los expertos recuerdan que sigue entre nosotros, si bien la gravedad de las infecciones y la letalidad del virus han descendido considerablemente.

Según explica el especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, Juan Antonio Pineda, "da la impresión de que estamos aún en la séptima ola que, en lo que se refiere a número de transmisiones, ha estado enmascarada al no declararse los casos en menores de 60 años y porque, debido a las vacunas y, en menor medida, a la menor patogenicidad de ómicron y sus subvariantes, los casos graves son mucho más infrecuentes".

En cuanto a los fallecimientos, recuerda que este dato es el último en alcanzar su pico en cada ola, lo cual "coincide con la situación actual, en la que bajan los nuevos casos, pero seguimos con un alto número de fallecimientos", advierte. "El problema que nos hemos 'anestesiado' ante este número de fallecidos y ya lo damos casi como normal, pero para nada lo es", agrega.

La cifra de muertes es más difícil de afinar por varias razones. Por un lado, el Ministerio va consolidándola semanas después de publicarse con los datos que recibe con retraso y, por otro, la actual definición de muerte por covid incluye todo fallecimiento con que contara con una PCR positiva, aunque la causa del deceso no haya sido el coronavirus. Por esta razón, las estadísticas incluyen las muertes con covid en las muertes por covid. Esta distinción, sin embargo, "no tiene mucha importancia" para Pineda, que considera que "en los enfermos con covid, este puede estar aumentando la mortalidad de enfermedades importantes".

Aún así, según el último informe del Ministerio de Sanidad, desde el 23 de mayo han fallecido entre 34 y 57 personas cada día. Además, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publica en su último informe del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) que en mayo se registró un exceso de 3.215 defunciones, de las que 58 atribuye a las altas temperaturas.

Por su parte, el epidemiólogo Salvador Peiró opina que la media de 50 fallecimientos covid diarios incluye muchos casos "incidentales" -con covid pero no por covid- que "hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no publique los datos de causas de muerte" no sabremos si son con o por covid. En cualquier caso, "es extraño tener exceso de mortalidad fuera de la temporada invernal", recalca el experto, que también apunta que las muertes en las residencias, otro dato en el que se fija, "llevan meses bastante estables".

Según el ISCIII, desde el 28 de marzo de 2022 (fecha de entrada en vigor de la nueva estrategia de vigilancia) se han notificado 25.109 hospitalizaciones en personas de 60 o más años, cifra que supone un 6,5% de los casos diagnosticados. "Este porcentaje de hospitalización es similar al resto del sexto periodo y mucho menor que en los periodos previos", reza su último informe epidemiológico. Respecto a la situación en las UCI, los ingresos covid representan el 3,62% del total y el 0,3% del total de casos de covid-19 en personas de 60 años o más. Este porcentaje es menor al de la sexta ola (0,5%).

Los investigadores del ISCIII cifran en 2.351 las personas mayores de 60 años fallecidas por covid desde el 28 de marzo, cifra que representa el 0,6% del total de contagios en este tramo de edad y que es menor que en el resto del sexto periodo (1,5%). El mayor porcentaje de hospitalización entre las personas de 60 años o más se observa en los mayores de 90 años (16,91%) y lo mismo pasa en cuanto a la letalidad: los mayores de 90 años es el grupo de edad con mayor tasa (un 2,7%). Estas cifras son calificadas de "abrumadoras" por Pineda.

El también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) expone que las causas de que la mortalidad se concentre entre las personas de mayor edad son varias: "La inmunidad decae -de ahí la necesidad de una cuarta dosis para ellos-, el SARS-CoV-2 agrava otras patologías y, como parece que estamos al final de la séptima ola, es al final de las olas cuando se registra mayor proporción de fallecidos".

Sobre las vacunas, el vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología (AEV), Fernando Moraga-Llop, ha declarado a EFE que, antes de la cuarta dosis, lo importante es conseguir que todos se inyecten la dosis de refuerzo -la tercera- y esperar a que las vacunas reformuladas a punto de ser aprobadas (la de Hypra, pero también las de Moderna y Pfizer) se puedan inyectar en otoño, con una protección específica contra la ómicron.

Preguntado por el futuro a corto plazo, Peiró espera vivir las "próximas semanas tranquilas" con "bastantes casos pero pocos graves" hasta que "en algún momento, probablemente hacia el final del verano" empiece la curva a subir de nuevo. En ese momento, prosigue, habrá que observar la respuesta inmune celular de la población, que se espera que siga respondiendo y proteja frente a la enfermedad grave como ha hecho hasta el momento (y los datos de hospitalizaciones y fallecimientos han demostrado, permaneciendo en niveles bajos en comparación con los de contagios).

Los expertos coinciden en dibujar como el escenario futuro "más probable" que la covid se convierta en una enfermedad endémica "con comportamientos estacionales y gripales". Mientras tanto, recuerdan la importancia de seguir usando mascarilla cuando se tengan síntomas compatibles con una infección respiratoria o se tenga sospecha de padecer covid.