El próximo lunes, 13 de junio, el Papa Francisco recibirá en audiencia privada al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tal y como ha informado este jueves el ministerio.

El departamento que dirige Bolaños es el competente en materia de libertad religiosa y de relaciones con las confesiones religiosas. Desde el ministerio recuerdan que el Gobierno mantiene con la Iglesia Católica "un diálogo constante en España que ha permitido alcanzar acuerdos".

"El ministro Bolaños se siente honrado de tener la oportunidad de intercambiar opiniones con Su Santidad y trabajar en los distintos temas de interés común entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica", explica Presidencia en un comunicado.

Uno de esos acuerdos de los que habla el ministerio es, entre otros, el alcanzado entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal el pasado mes de enero para la devolución por parte de la Iglesia de cerca de un millar de bienes que fueron puestos a su nombre entre 1998 y 2015 pero que, en cambio, no son de su propiedad.

Así lo confirmaron ambas instituciones tras la reunión que mantuvieron el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella. Se trata de fincas rústicas, varias ermitas o viviendas de los cuales faltan datos para su identificación, sobre los que no consta inmatriculación o que no pertenecen a la Iglesia por estar vendidos, expropiados o donados. No incluye grandes templos como la mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla.