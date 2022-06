Investigadors de la UCV treballen en un assaig clínic per a millorar la qualitat de vida de malalts amb ELA

Lidera l'equip José Enrique de la Rubia, que ha detallat que el tractament emprat, "combina dos antioxidants àmpliament estudiats en processos de neurodegeneració, però administrats en mode liposomat, tractant d'aquesta manera de millorar la seua eficàcia".

A més, ha explicat que es completa l'administració dels antioxidants amb la d'un altre fàrmac, que mostra una activitat molt prometedora en el seu efecte neuroprotector, especialment de les motoneurones danyades en la patologia", ha afegit.

CANVIS EN LA MICROBIOTA INTESTINAL

D'altra banda, De la Rubia ha afirmat que "més enllà de l'impacte a nivell clínic, volem analitzar com afecta aquesta combinació de fàrmacs en la microbiota intestinal, que està relacionada amb la majoria -per no dir totes- de les malalties neurodegeneratives i amb les alteracions de somni que es donen també en la majoria dels afectats d'ELA".

Així, "canviar la microbiota intestinal podria fer que els pacients tingueren, entre altres coses, major quantitat i qualitat del somni, la qual cosa tindria una influència molt positiva en la seua vida diària", ha afegit.

En aquest sentit, l'investigador de la UCV també ha destacat que "és molt interessant que s'analitze com els bacteris canvien, no només en nombre, sinó en la seua manera d'actuar i d'expressar-se. És tot un repte per a nosaltres".

En el projecte participa un equip multidisciplinari de metges, fisioterapeutes, infermers, biòlegs, psicòlegs i nutricionistes, professors en la seua gran majoria de la UCV. També col·laboren l'Associació Andalusa d'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'Associació Valenciana d'ELA (ADELA CV) i científics d'altres països, com els de la prestigiosa King's College de Londres.