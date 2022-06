Arranquen les reunions entre Generalitat, Ajuntament i RTVE per a preparar el Benidorm Fest 2023

Després d'aquesta reunió, Herick Campos ha anunciat la creació d'un grup de treball conformat per la Generalitat, RTVE i l'Ajuntament de Benidorm que tindrà com a objectiu de "maximitzar l'efecte del festival i ampliar les persones que podran gaudir del festival en la nostra principal destinació vacacional com és la ciutat de Benidorm", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'edició del Benidorm Fest 2022, que es va celebrar el passat mes de gener, va aconseguir quotes de pantalla en TV del 21% durant la retransmissió de la gala i va arribar al 27.7% en el minut d'or en la final quan es va anunciar la guanyadora.

En les xarxes socials, el certamen musical en el qual es tria a la persona representant en el festival d'Eurovisió, va ser Trending Topic a nivell mundial amb 358 milions d'usuaris. L'impacte econòmic només en la xarxa Twitter va suposar eixa nit 13.3 milions d'euros i l'ocupació en els diferents allotjaments turístics es va incrementar en un 10%.