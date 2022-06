Puig assegura que demana el finançament "abans, ara i sempre" i que la petició de descentralització "no és una broma"

Així ha respost les síndiques de l'oposició en la sessió de control en Les Corts. Mª José Catalá (PP) ha retret a Puig la seua "debilitat" i que Pedro Sánchez dona "porta" a les seues reclamacions, Ruth Merino (Cs) que estiga més preocupat a "vendre fum" amb la descentralització que en el finançament i Ana Vega (Vox) que governe amb "falses promeses".

Puig, també líder del PSPV, ha reiterat que l'agenda del tripartit del Botànic continua "tan ferm com al principi" i ha assegurat que li causa "paradoxa com a mínim" que el PPCV parle de debilitat quan porten set anys seguits aprovant pressupostos. "Visca l'estabilitat", ha dit, per a recordar que Isabel Díaz Ayuso no va aconseguir traure avant els comptes de la Comunitat de Madrid en anys anteriors.

A més, ha reiterat que hi ha diàleg amb els agents socials i "un govern estable" que té com a objectius acostar el nivell de l'Estat del Benestar a la mitjana europea, augmentar la productivitat i aconseguir un pacte per l'energia per a la descarbonització i la sobirania energètica.

Ha afirmat que "hi ha un abans i un després" des de l'anunci de Volkswagen d'instal·lar en els pròxims anys una gigafactoría de bateries en Parc Sagunt II. Sobre aquest tema, ha remarcat que divendres passat no va poder assistir a l'acte celebrat en Les Corts amb diputats i senadors nacionals sobre finançament autonòmic perquè estava reunit amb representants de la multinacional.

Entre els grups del Botànic, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha lamentat que ja són "massa anys" parlant de la reforma del finançament i que ara hi ha una "partida de ping-pong" entre PP i PSOE a nivell nacional on es "culpen" mútuament.

Ha advertit que la situació "no se sosté" i que els valencians "estan molt cansats", per la qual cosa la seua coalició va decidir "passar a l'acció" amb una proposta de llei de Joan Baldoví al Congrés basada en tres eixos finançar persones i no quilòmetres quadrats, un informe de l'AIReF amb el deute de les CCAA i transparència en la tramitació. Unes propostes amb les quals al seu juí tots haurien d'estar d'acord.

D'UP, Pilar Lima ha defès que els valencians necessiten més recursos i "que ningú isca perdent", alguna cosa per al que el "impost als rics" que va proposar aquesta setmana la seua coalició en el Congrés "hauria ajudat molt".

En la seua resposta, Puig ha destacat que l'infrafinançament valencià està més reconeguda i ha insistit que per a canviar-la fa falta "unitat" a Madrid: "Sabem que exigeix un gran acord que incloga el PP i a la resta de partits". Ha remarcat que el president 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "tenia una posició radicalment" contraria quan era president de Galícia, encara que ha reconegut que va admetre la situació de la Comunitat.

Dit açò, ha mantingut que aquesta situació "no pot continuar així" i ha reiterat que "tot el deute vinculat a l'infrafinançament ha de ser assumit per l'Estat". En cas contrari, ha advertit, "no podem començar la partida de nou".