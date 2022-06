Las Cigarreras reflexiona sobre el tiempo con la exposición de Fermín Jiménez Landa 'Fin del Mundo etc...'

Manresa ha querido "felicitar a Fermín por su trabajo y por el gran resultado que vamos a poder ver en esta muestra", "que seguro será uno de los reclamos culturales de nuestra ciudad para el periodo estival", según recoge un comunicado del consistorio.

La materia de trabajo de esta exposición es el tiempo. "El tiempo futuro. Definible en negativo -lo que no ha pasado-, lo venidero se sospecha en base a una experiencia subjetiva de lo que ya hemos vivido. Nuestras vivencias discontinuas y personales mezcladas con la medida cuantitativa del tiempo crean una idea de futuro poco universal", expone el artista.

Y es que, según resalta, la idea de fin del mundo "existe prácticamente desde el principio del mundo". "Aparentemente trata del futuro pero interviene en el presente, resulta paralizante y nos lleva a la rendición y el sometimiento. No hay responsabilidad porque no hay solución. Quizá haya que pensar un porvenir que no pase por un concepto naif de progreso pero tampoco por el apocalipsis", ha agregado.

Jiménez Landa parte de lenguajes diversos- dibujo, fotografía, instalación o vídeo - para indagar en planteamientos cotidianos que extrae de las rutinas diarias del espacio público y social, básicamente la calle e Internet.