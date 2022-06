Labora seleccionarà a més de 600 joves titulades per a treballar al sector públic com a primera experiència laboral

Aquesta subvenció es dirigeix persones menors de 30 anys que hagen finalitzat la seua formació universitària en els últims tres anys i busca atraure talent jove a l'Administració valenciana, alhora que proporcionar una experiència laboral a les persones joves.

Per a poder participar en aquest procés, que s'emmarca en Avalem Joves, és imprescindible que les persones aspirants figuren d'alta com a demandants d'ocupació en Labora.

Els perfils són graus i postgraus de les branques d'Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura Agroalimentària i Forestal, Arquitectura, Enginyeria Civil i Edificació, Ciència i Tecnologia per a la Salut, Industrial i Aeronàutica, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Gestió.

I doctorats dels àmbits d'Agroalimentació i Biotecnologia, Arquitectura, Art, Ciències, Economia i Ciències Socials, Enginyeria Civil, Enginyeria industrial, TIC, afigen des de la Generalitat.

Aquelles persones que complisquen els requisits només han d'enviar un correu electrònic a: epriex2022@gva.es. Una vegada enviat el correu, des de Labora es posaran en contacte amb ells per a informar de les condicions específiques i com han de procedir per a optar a aquestes contractacions.

Aquestes contractacions permetran accedir a persones joves a una primera experiència Laboral en la disciplina per a la qual s'han format, afavorint d'aquesta manera la seua integració en el mercat Laboral. A més, permetrà que aquests joves tinguen contacte amb el sector públic i coneguen les possibilitats professionals que en ell poden trobar.

Així mateix, figurar com a demandant d'ocupació en Labora, Servei Valencià de Formació i Ocupació, permet tindre accés a una sèrie d'avantatges que permeten per exemple participar en programes de suport a la inserció Laboral juvenil finançats per la Unió Europea, optar a ocupacions qualificades en organismes públics i privats o accedir a llocs remunerats respectant els convenis col·lectius.

FINANÇAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA

Aquests contractes compten amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons extraordinaris del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovats per a combatre els efectes de la pandèmia i entre els objectius de la qual també es troben afavorir la inserció de les persones jóvens en el mercat Laboral, ja que la taxa d'atur del col·lectiu jove és molt elevada a Europa, però especialment alta a Espanya.

Les entitats del sector públic que oferixen aquestes contractacions són el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Infraestructures i Servicis de Telecomunicacions, Agència Valenciana de la Innovació, Institut Valencià Conservació, Restauració i Investigació, Fisabio, Institut Valencià de Servicis Socials, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Incliva, Consorci del Consell de l'Horta de València i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani.

Completen la llesta Gestió Integral de Servicis d'Emergència, Ciutat de les Arts i les Cièncias, Consorci de Museus, Agència Tributària Valenciana, IVAM, Institut Sanitari i Biomèdic d'Alacant, Sanejament d'Aigües Residuals, FGV, IVIA, Palau de les Arts Reina Sofia, IVC, Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Fundació Investigació de l'Hospital La Fe, Vaersa i Turisme Comunitat Valenciana.