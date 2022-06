Convalidat el decret de reversió de les ITV amb el 'no' de l'oposició

La norma ha tirat avant amb la majoria dels grups del Botànic (PSPV-Compromís-UP) i el rebuig de l'oposició. Tant PP com Cs i Vox han demanat que es tramite com a projecte de llei, encara que no han convençut els socis de govern.

"Posem fi a una etapa fosca", va asseverar aquest dimecres en el debat la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà. Precisament la setmana passada, un jutjat de València va processar a l'expresident Eduardo Zaplana pel 'cas Erial', que investiga el suposat cobrament de més de deu milions en comissions derivades de concessions d'ITV i parcs eòlics de la Comunitat.

El contracte de les ITV expira el 31 de desembre d'enguany i la Generalitat va prometre que el procés de reversió seria "amable", mitjançant un grup de treball amb les concessionàries. Aquestes empreses es van queixar i van avançar que demanarien una pròrroga i presentarien alternatives mixtes de gestió.