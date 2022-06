L'Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat tanquen temporada a l'Auditori de Castelló

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta l'Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat en un concert dirigit pel reconegut director britànic Mark Elder i que significarà la cloenda de la temporada a l'Auditori de Castelló.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha valorat "el gran nivell de les propostes de la temporada a l'Auditori de Castelló que ho posiciona com a referent de les programacions de qualitat dels recintes musicals similars de tot l'Estat".

Així mateix s'ha mostrat convençut que gràcies a la resposta del públic i la "coherència" de la programació s'ha aconseguit tancar la pròxima temporada amb "grans referències musicals" que espera que siga la "consagració definitiva del segell de qualitat que té l'Auditori de Castelló". Ribes ha afegit que hi ha un tancament "de luxe" aquest diumenge amb el gran director d'orquestra Mark Elder amb l'Orquestra de la Comunitat i Cor de la Generalitat".

'Sir' Mark Elder, reconegut com una de les grans batutes del circuit internacional, dirigeix el poema simfònic 'Ein Heldenleben' ('Una vida de héroe'), de Richard Strauss', i 'Sinfonía de los salmos', d'Igor Stranvinsky aquest dissabte, a les 19.30 hores, en l'Auditori de Castelló. Un dia abans, aquest divendres, l'escenari serà el de les Arts a València.

El prestigiós director britànic debuta amb el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. L'actual titular de l'Orquestra Hallé de Manchester i principal director convidat de la Filharmònica de Bergen dirigeix les formacions més importants d'Europa i els Estats Units.

Per al seu debut, 'Sir' Mark Elder proposa dos obres de fascinant sonoritat i complexitat tècnica. Ígor Stravinsky va compondre 'Sinfonía de los salmos' com a encàrrec per a celebrar el 50 aniversari de la Simfònica de Boston.

El repertori explicarà també amb una de les obres més complexes i compromeses del gran repertori, 'Ein Heldenleben', de Richard Strauss, partitura "brillant, enèrgica i dotada d'un colorit orquestral d'impressionant riquesa", segons ha informat el Consell en un comunicat.

Les entrades tenen un preu d'entre 10 i 20 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +.