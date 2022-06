Tras la edición del año pasado, marcada por las medidas sanitarias, la Mostra Fire!! de Barcelona vuelve en su 27a edición para ofrecer de nuevo lo mejor del cine LGTBI, tanto del panorama nacional como internacional, hasta el 19 de junio en el Institut Francès y en la plataforma 'online' Filmin.

Por ejemplo, el público asistente podrá ver 'Mars One', un filme que muestra las luchas cotidianas de una familia humilde en un Brasil marcado por la extrema derecha, o 'The Hill Where Lionesses Roar or Celts', la historia de la vida de una madre lastrada por la guerra.

Para esta edición, el festival ha hecho una selección en la que todas las películas tienen diferentes elementos en común, pues los personajes principales tienen que afrontar su día a día con resiliencia, valentía y confianza.

Además, también se proyectarán 'Carçon chiffon', 'Il bambino nascoto', 'Moneyboys', 'Wet Stand' y dos documentales: 'Canela', que nos enseña la historia de una mujer transgénero, y 'Syran Ates', sobre una mujer feminista, abogada e imam que abrió la primera mezquita sin segregaciones de género para empoderar a los jóvenes musulmanes LGTBI.

El abono completo para todos los días del festival tiene un precio de 30 euros, mientras que cada proyección por separado tiene un coste de 8 euros.

Institut Francès (Moià, 8) y en Filmin hasta el 19 de junio; mostrafire.com.